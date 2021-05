Koby, il cane buono nonostante il male ricevuto

LATINA – “Penserete che sia ferito, che guarirà…non credetelo. Koby è un cane vittima di violenza, non vogliamo raccontare pubblicamente la sua storia, perché non sarebbe giusto per la sua dignità. Un amore immenso, nonostante tutto, una dolcezza e discrezione da principe”. E’ il post dell‘Associazione Amici del cane di Latina per un’altra storia di adozione stavolta drammatica.

Taglia grande, sontuoso, arrivato in canile con la sorellina, anche lei martoriata. È splendido così, con la cicatrice della cattiveria umana, inimmaginabile stavolta – dicono i volontari rivolgendo il loro appello: “Koby ha il DIRITTO di avere una famiglia tutta sua, ora che la dolce sorella è stata adottata e lui inizia a sentirsi ancora più solo. Chiamateci per lui, per conoscerlo e portarlo via per sempre”.

Tel. 0773.662177 – 349.1383010