Lillo(&Greg) a Latina: giornata in cerca di location. Anche in radio da noi

LATINA – Lillo, del famoso duo Lillo&Greg, in visita a Latina e dintorni, con la Latina Film Commission. Nulla di più si può sapere sulle precise ragioni che hanno portato il noto comico a fare un giro nel capoluogo, e anche in radio da noi, nella sede di Radio Luna, Radio Immagine e Radio Latina, dove Lillo si è intrattenuto con l’editore Giuliano Radicioli e con lo staff. Un nuovo film in vista? Lui non conferma e non smentisce, ma si dice soddisfatto della collaborazione proficua con Rino Piccolo della Latina Film Commission per la giornata di location scouting. Un’altra produzione cinematografica a Latina? La risposta sembrerebbe affermativa. (nella foto Lillo con il conduttore di Radio Immagine, Alessio Campanelli)