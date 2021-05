L’Odec Latina approva il bilancio

LATINA – Si è svolta nei giorni scorsi, in videoconferenza, nel rispetto delle norme di divieto di assembramenti per prevenire la trasmissione del covid-19, tramite la piattaforma concerto individuata dal consiglio nazionale degli ordini dei commercialisti ed esperti contabili, l’ assemblea degli iscritti all’odcec di Latina per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2020 nelle sue componenti e documenti a corredo.

Durante l’assemblea, il presidente Efrem Romagnoli è stato coadiuvato dal vice presidente Adelia Davoli, dal consigliere Dante Stravato (segretario della riunione), e dal presidente del collegio dei revisori Annamaria Mizzoni. Gli oltre 350 partecipanti, pressoché

all’unanimità, con 5 soli astenuti e nessun voto contrario, hanno approvato il bilancio consuntivo del 2020, confermando il proprio apprezzamento per l'attività svolta dal consiglio dell’ordine in carica.

Il presidente Romagnoli ha commentato: “L’approvazione di un bilancio consuntivo è il termometro con il quale si misura la condivisione in concreto dell’azione consiliare. Tuttavia, il 2020 è stato un anno particolare per effetto del covid. L’ordine è riuscito a

mantenere inalterati il livello dei servizi, la formazione e a garantire le misure anti-covid, senza alcun onere aggiuntivo per gli iscritti, così ulteriormente dimostrando la sintonia con la base, confermata da un consenso pressoché unanime”.