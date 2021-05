Nove Bandiere Blu alla Riviera D’Ulisse: da Latina a Minturno (che è new entry)

LATINA – Latina è di nuovo Bandiera Blu, in buona compagnia di altri otto Comuni pontini e di due laziali. Undici spiagge in tutto sula lunga costa del Lazio, potranno far sventolare quest’anno il vessillo. Alcune ci stanno facendo l’abitudine, per due, invece, è una novità. Sono oltre al capoluogo, Sabaudia, San Felice Circeo, Terracina, Sperlonga, Gaeta, Ventotene, e le neo entrate Fondi e Minturno.

Gli amministratori pontini, invitati dalla Fee, si sono recati a Roma questa mattina, alla cerimonia di consegna del vessillo assegnato da una Giuria nazionale di cui fanno parte anche i ministeri della Transizione ecologica, delle Politiche agricole e del Turismo, e che giudica oltre al mare, i servizi e i comportamenti virtuosi adottati dai Comuni.

“Il cielo è blu sopra Minturno”, ha commentato il sindaco Gerardo Stefanelli che si è fatto immortalare con la maglietta della Fee, non appena ritirato l’ambito riconoscimento.

Alle nove pontine se ne aggiungono due: la vicina Anzio, e più a nord, Trevignano Romano (anche quest’ultima appena entrata nella lista).

Le altre Bandiere Blu

MEDICI – “E’ davvero una grande soddisfazione apprendere che quest’anno le nostre spiagge hanno guadagnato complessivamente nove bandiere blu, due in più rispetto al 2020. A Latina, Gaeta, Ventotene, Sperlonga, Terracina, San Felice Circeo e Sabaudia si sono aggiunti infatti i litorali di Fondi e Minturno”.

Queste le parole del presidente della Provincia di Latina Carlo Medici sui riconoscimenti assegnati ai Comuni pontini.

“Siamo orgogliosi del nostro territorio – commenta Medici – e di ciò che offre dal punto di vista non soltanto ambientale e paesaggistico, doti indiscusse, ma anche sul fronte dei servizi a coloro che vogliono scegliere una spiaggia pontina. La bandiera blu infatti è un riconoscimento conferito dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere europee che viene assegnato sulla base di ben 33 criteri precisi e rigorosi: i litorali devono rispondere a requisiti di qualità relativi alle acque di balneazione, al servizio offerto, alla conservazione della biodiversità degli ecosistemi marini, alla pulizia delle spiagge, alla presenza di servizi igienici e spogliatoi in perfette condizioni e ancora alle attrezzature di salvataggio e all’accesso e ai servizi per i disabili.

Il fatto che nove Comuni pontini – conclude – possano fregiarsi di questo ‘marchio di qualità’ dimostra ancora una volta l’enorme potenziale di questo territorio e rappresenta un segnale positivo dopo un anno di restrizioni dovute al Covid, con la speranza che in molti scelgano per la stagione estiva alle porte le nostre spiagge”.

LATINA – Per l’ottavo anno consecutivo il Comune di Latina è Bandiera Blu. Il prestigioso riconoscimento che certifica la qualità di spiagge e acque di balneazione assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental Education) è stato assegnato questa mattina nel corso della Conferenza online per il conferimento delle Bandiere Blu 2021 alla quale hanno partecipato le Amministrazioni premiate. Il Sindaco Damiano Coletta: «Ancora una volta Latina ha dimostrato di essere in grado di esprimere una Marina caratterizzata dalla limpidezza delle proprie acque e da servizi sempre più efficienti. La valorizzazione del litorale è sempre stato un obiettivo dell’Amministrazione e la continuità con cui siamo stati insigniti di questi riconoscimenti nel tempo testimonia la bontà del lavoro svolto. Quest’anno, poi, la Bandiera Blu è ancora più importante in vista di una stagione estiva che, con le dovute cautele e precauzioni, potrebbe dare il via alla ripresa economica del settore turistico sul nostro territorio che ha davvero tanto da offrire». L’Assessore all’Ambiente Dario Bellini: «Ancora una volta abbiamo raggiunto questo prestigioso obiettivo ed è uno stimolo che ci spinge a continuare a lavorare intensamente nel rispetto delle peculiarità del territorio e nella qualità dei servizi offerti. La Bandiera Blu è il frutto di un lavoro di squadra che coinvolge in prima battuta il Servizio Ambiente del Comune, i cui funzionari e Dirigente devo ringraziare, ma nel quale ognuno di noi deve continuare a fare la propria parte perché siamo un unico sistema, dai gestori dei servizi pubblici come Abc e Acqualatina a ogni singolo cittadino, nel portare avanti le buone pratiche di rispetto dell’ambiente e della natura. Tutta la città deve sentirsi orgogliosa di questo conferimento».

GAETA – Gaeta conquista la Bandiera Blu 2021! Arriva oggi l’ufficialità dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi. Questa mattina, si è svolta la cerimonia in videoconferenza organizzata da FEE (Foundation for Environmental Education). Il prestigioso vessillo, simbolo di qualità delle acque, tutela ambientale, efficienza dei servizi, sventolerà per l’ottavo anno consecutivo sulle spiagge di Gaeta ed in città! “La qualità ambientale della città – dichiara il Sindaco Cosmo Mitrano – delle sue acque e del territorio, viene nuovamente attestata dal conferimento della Bandiera Blu 2021. Come Amministrazione, in questi anni, abbiamo promosso quelle politiche rivolte alla tutela dell’ambiente, all’eco-sostenibilità e alla valorizzazione delle bellezze naturali e paesaggistiche. Alla programmazione sono seguite azioni concrete tra cui la promozione di iniziative, convegni, seminari e progetti di educazione ambientale rivolti, in particolar modo, agli studenti e giovani della città. La tutela dell’ambiente marino, poi, è una delle priorità che ci siamo posti fin da subito perché consapevoli che rappresenta una delle risorse più importanti della nostra città. Abbiamo quindi incentivato ogni azione che fosse finalizzata, soprattutto, alla salvaguardia e tutela del nostro mare, alla cura ed attenzione delle nostre splendide spiagge ed all’innalzamento dei valori di decoro urbano potenziando la raccolta differenziata e rendendo Gaeta una città sempre più virtuosa. Un attestato importante – conclude Mitrano – che premia soprattutto l’impegno dei nostri cittadini per una Gaeta più pulita e bella”. La Bandiera Blu infatti è un riconoscimento internazionale, istituito nel 1987 “Anno europeo dell’Ambiente”, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell’ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE ha sottoscritto un Protocollo di partnership globale e riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale per l’educazione ambientale e l’educazione allo sviluppo sostenibile. I controlli vengono effettuati dagli organi locali della FEE che, attraverso un Comitato Nazionale di giuria, propone alla FEE Internazionale le candidature della nazione. “Siamo soddisfatti – spiega l’Assessore al Turismo Angelo Magliozzi – perché confermiamo per l’ottavo anno consecutivo il riconoscimento che attesta la qualità delle acque, la presenza di percorsi ciclabili, la cura delle aree verdi dedicate anche bambini, ed un’attenzione per l’eco-sostenibilità. In un anno ancora segnato dalla pandemia, riusciamo ad ottenere un traguardo che rappresenta un valore aggiunto per la nostra offerta turistica in termini di accoglienza e qualità delle nostre acque ed ambiente. Possiamo essere doppiamente contenti – aggiunge Magliozzi – poiché, oltre alla Bandiera Blu 2021 conferita a Gaeta, la Base Nautica Flavio, per il 28esimo anno consecutivo, conquista la Bandiera Blu Approdi Turistici 2020, assegnato dalla (FEE) agli approdi che rispondono ad altissimi standard di qualità e a stringenti criteri nell’ambito del rispetto e della gestione di tutte tematiche ambientali”.

FONDI – Il Comune di Fondi conquista la sua prima Bandiera Blu: l’ufficialità è arrivata oggi alle 12:45 quando, durante la videoconferenza della Fee, dopo l’elenco dei comuni laziali a cui è stato confermato il riconoscimento del vessillo, sono state menzionate le nuove località pontine premiate. Giusto il tempo di ascoltare gli auguri del presidente della Foundation for Environmental Education Claudio Mazza e poi il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha abbracciato gli assessori che lo hanno sostenuto durante la candidatura con uno straordinario lavoro di squadra. «È un’emozione grandissima – commenta il primo cittadino – quello conquistato oggi è sicuramente un importante traguardo ma, soprattutto, un grande impegno. L’ottenimento della Bandiera Blu deve infatti essere per tutti noi un punto di partenza per implementare e migliorare ulteriormente i servizi, intensificare le iniziative di sensibilizzazione ambientale e preservare la qualità delle acque a beneficio della collettività e dell’offerta turistico-ricettiva. In occasione della visita a Fondi del presidente della Fee Claudio Mazza, che ha espresso apprezzamento per la città e le sue bellezze naturali e storiche, ho preso nota di alcuni preziosi consigli di cui farò senz’altro tesoro. Un grande ringraziamento va anche all’ex sindaco nonché attuale eurodeputato Salvatore De Meo che ha costruito il percorso giusto per arrivare oggi a questo straordinario risultato. Del resto – aggiunge – abbiamo sempre sostenuto che quanto programmato in passato, con la messa a punto del Piano di Utilizzo degli arenili (PUA), la realizzazione di nuovi parcheggi, la riqualificazione degli accessi al mare, l’estensione della rete fognaria e gli straordinari risultati della raccolta porta a porta, ci avrebbe portato a conquistare la Bandiera Blu. A tal proposito voglio ringraziare tutti i cittadini che, con grande senso di responsabilità e costanza, hanno differenziato i rifiuti contribuendo a raggiungere un traguardo importante per l’intera comunità. Con la nuova giunta, sin dal giorno dell’insediamento, ci siamo inoltre impegnati a proseguire il lavoro avviato con nuove iniziative di sensibilizzazione finalizzate a coinvolgere sempre più la cittadinanza in un grande progetto ambientale che è soltanto all’inizio. La Bandiera Blu, in definitiva, è un’importante opportunità per tutta la città ma è anche uno stimolo, per amministratori e operatori del settore, ad impegnarsi sempre più all’insegna della qualità della vita e del benessere collettivo».