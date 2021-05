Scuola-lavoro, a Latina il Vittorio Veneto e La.B presentano la Changing bag

LATINA – Hanno creato la changing bag, la borsa fasciatoio, non solo un accessorio di pelletteria, ma l’esito di un percorso di scoperta, di studio e di presa di coscienza su temi sensibili come la maternità, la cura, l’inclusione e il riconoscimento. Un cammino svolto dai ragazzi del Vittorio Veneto di Latina con La.B., l’associazione di promozione sociale La Bufala, nella bottega artigiana dove le donne vittime di violenza hanno potuto riscattarsi e riprendere in mano la propria vita attraverso un progetto che ha unito il percorso di uscita dalla violenza a quello formativo e professionalizzante basato sul concetto di economia circolare e valorizzazione delle risorse del territorio.

Oggi pomeriggio (venerdì 7 maggio) alle 17, il progetto di alternanza scuola-lavoro delle classi III A e III B sarà presentato dai diretti protagonisti nei Giardini Comunali di Latina in un incontro dal titolo: “B. is part of you”: “Attraverso un percorso di conoscenza reciproca, si è arrivati alla presentazione di questo percorso nato dall’osservazione e dalla condivisione di un processo creativo che ragazzi e ragazze hanno potuto realizzare sentendosi parte attiva ed operativa di una idea condividendo assieme un importante messaggio che vuole farci guardare oltre il prodotto realizzato ascoltando il vissuto e la storia che esso rappresenta”, si legge in una nota.

“Un’ esperienza interessante basata sulla centralità della persona, la valorizzazione delle relazioni e della capacità di prendersi cura dell’altro e dell’ambiente in cui si vive”, anticipa l’assessora alle politiche di Welfare del Comune di Latina, Patrizia Ciccarelli.

Saranno presenti: il Sindaco di Latina Damiano Coletta; l’Assessora alle Pari Opportunità della Regione Lazio, Enrica Onorati, l’Assessora alle Politiche di Welfare e Pari Opportunità del Comune di Latina, Patrizia Ciccarelli; la Dirigente Scolastica dell’ITS Vittorio Veneto, Prof.ssa Marina Rossi; la Presidente del Centro Donna Lilith, Francesca Innocenti; la referente dell’Associazione La.b Aps, Mara De Longis. È previsto l’intervento degli studenti e delle studentesse delle classi III A e III B dell’ITS Vittorio Veneto. Modera: Giorgia Ortu La Barbera.

La.b APS è l’associazione nata dal percorso di inclusione socio-lavorativa del progetto ILMA (Io Lavoro per la Mia Autonomia) promosso dal Comune di Latina in partenariato con il Centro Donna Lilith e finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.