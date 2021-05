Tutto esaurito per la riapertura del Giardino di Ninfa

LATINA – Tutto esaurito, nonostante la pioggia, per la riapertura di Ninfa in questo fine settimana, 1 e 2 maggio. Soddisfatti, nonostante le condizioni meteo non ottimali, i visitatori che hanno potuto godersi il Giardino in una veste ugualmente bella e romantica, trovando lungo il percorso, le guide (in foto) a elargire informazioni. La visita, infatti, resta come lo scorso anno, nel rispetto delle norme di contenimento del covid, individuale e libera.

Da domani sul sito www.giardinodininfa.eu saranno in vendita i biglietti per le prossime aperture.