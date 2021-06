Lazio in zona bianca, restano solo le mascherine

Il Lazio è entrato in zona bianca viene cancellato il coprifuoco e gli spostamenti sono liberi. Anche gli orari dei locali pubblici sono liberi. Rimane l’obbligo di indossare le mascherine e il distanziamento.

Per la ristorazione, in zona bianca non ci sono limitazioni all’aperto tranne il distanziamento di un metro tra i tavoli, mentre nei bar e nei ristoranti al chiuso potranno sedere allo stesso tavolo al massimo sei persone. L’unica deroga prevista è quella della possibilità per due nuclei familiari di sedersi insieme.

Tornano aperte anche piscine coperte, centri benessere, sale gioco, parchi a tema, centri sociali e culturali. Possono essere festeggiati i matrimoni, presentando la certificazione verde (green pass).

Al momento, con tutta Italia bianca o gialla, non è necessario avere un “green pass” per fare vacanze o gite fuori regione, tranne nei casi di restrizioni locali.