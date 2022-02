A Latina attiva la Banca delle Visite per donare controlli specialistici a persone bisognose

LATINA – Donare una visita specialistica (privata) a chi ne ha più bisogno, versando un contributo economico, per aiutare chi non può sostenerne i costi. E’ lo scopo della Banca delle Visite, ora operativa anche a Latina, grazie ad un accordo sottoscritto tra Comune, Assessorato al Welfare, e Fondazione Banca delle Visite Onlus che gestisce il progetto solidale. Sulla scia del “caffè sospeso” di tradizione napoletana, si può offrire il proprio contributo lasciando una donazione a scopo sanitario, un invito rivolto a privati cittadini e aziende.

«Con questo progetto – ha detto il sindaco Damiano Coletta – continuiamo a prenderci cura in maniera concreta della nostra comunità a partire dalle fasce più fragili. Ringrazio la Fondazione e CLAAI Assimprese, il Comune di Latina farà la sua parte in questo circuito virtuoso». «Abbiamo aderito – aggiunge l’assessora Pierleoni – perché siamo convinti che sia una iniziativa estremamente utile per la collettività. Il Comune si interfaccerà con la Fondazione attraverso i Servizi Sociali, faremo attività di informazione con le persone potenzialmente interessate utilizzando la nostra rete di presa in carico e forniremo tutto il supporto necessario a chi, una volta verificati i requisiti di accesso, avrà bisogno di richiedere una visita».

«Sono molto felice di suggellare oggi una sinergia fatta di collaborazione e impegno a favore di un tema importante come la tutela della Salute, dove istituzioni e associazioni, nei rispettivi ambiti di competenze, dimostrano di saper collaborare tra di loro, con l’obiettivo comune di assicurare il diritto alla salute uguale per tutti», ha dichiarato la Presidente della Fondazione, Michela Dominicis che ha firmato il protocollo con il sindaco, la vicesindaca e con il direttore della “CLAAI Assimprese” Ivan Simeone, promotore dell’iniziativa e “Info Point” di “Banca delle Visite” a Latina.

Sia donare che chiedere aiuto è semplicissimo: attraverso il sito web www.bancadellevisite.it è possibile trovare tutte le informazioni e mettersi in contatto con il circuito solidale.

Prezioso è anche il supporto degli eventuali SuperDottori e delle SuperCliniche che decidono di aderire al circuito solidale donando delle visite solidali e mettendo a disposizione di Banca delle Visite un listino dedicato.

Per informazioni è possibile contattare il Segretariato Sociale del Comune di Latina al numero 0773 651249 oppure scrivere a info@bancadellevisite.it