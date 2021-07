Itri secondo Comune Plastic Free

ITRI – Il comune di Itri, con il suo territorio collinare che digrada dai Monti Aurunci fino al mare, a Punta Cetarola, ha ricevuto la bandiera Plastic Free e diventa il secondo comune della regione Lazio a firmare un protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free onlus odv che si impegna a realizzare sul territorio nazionale attività di sensibilizzazione ambientale orientata alla riduzione della plastica.

Con il protocollo, che resterà in vigore un anno, l’associazione si impegna a realizzare, con la collaborazione del Comune, iniziative di raccolta della plastica e dei rifiuti non pericolosi, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, attività di informazione e sensibilizzazione sia online, attraverso i social, sia, quando sarà possibile, in presenza sul territorio, passeggiate ecologiche e segnalazioni di abbandoni di rifiuti.

Allo stesso modo il Comune si impegna a facilitare le attività svolte dall’associazione e a promuovere iniziative comunali che vanno incontro alla Direttiva Europea sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

“Il Comune si dedica così a tutelare le proprie ricchezze naturali, prima tra tutte la rinomata oliva ed il suo pregiato olio, ed a sensibilizzare i suoi abitanti e passanti”, si legge in una nota.