Guerra criminale a Latina, scattano quattro arresti per l’omicidio di Massimiliano Moro

LATINA – Hanno un nome e un volto gli assassini di Massimiliano Moro, l’uomo giustiziato nel suo appartamento di Latina nell’ambito della cosiddetta “guerra” esplosa a Latina nel 2010 per il controllo delle attività criminali. La Polizia di Stato ha eseguito questa mattina l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma nei confronti di quattro esponenti delle note famiglie Rom del capoluogo, considerate responsabili di quella che fu una vera e propria esecuzione, commessa nel gennaio del 2010 “con metodo mafioso e per finalità di agevolazione mafiosa”.

Il dirigente della Squadra Mobile di Latina Giuseppe Pontecorvo

Dalle indagini, dirette dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotte dai poliziotti della Squadra Mobile di Latina e del Servizio Centrale Operativo, è emerso come l’omicidio di Moro si inquadri nella faida scoppiata nel 2010 tra famiglie Rom Ciarelli-Di Silvio da un lato, e gruppi non rom, dall’altro, per il controllo delle attività criminali del territorio pontino.

“Nell’ambito di tale faida – spiegano dalla Questura – l’omicidio in questione ha costituito il punto centrale di una serie di condotte criminali che, prima o dopo di esso, hanno determinato l’affermarsi sul territorio pontino di clan familiari di origini Rom caratterizzati dalla capacità di porre in atto un potere di intimidazione tipico delle organizzazioni mafiose”.