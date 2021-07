Un’orca in Parco San Marco: la decorazione delle ragazze dell’Artistico

LATINA – Materiali eco e temi ambientali caratterizzano la seconda opera pavimentale realizzata in Parco San Marco da un gruppo di giovanissime allieve del Liceo Artistico Michelangelo Buonarroti di Latina. Due orche che giocano come le foche con un pallone, tra il laghetto e l’area riservata ai cani.

“Continua anche in estate il progetto di Street Art che il Comune di Latina ha messo in piedi proprio con il Liceo Artistico, con il quale si è stipulata una collaborazione per il decoro e all’abbellimento degli spazi urbani in maniera stabile e partecipata”, spiega il Delegato alla Promozione all’Arte contemporanea e presidente della commissione Pubblica istruzione e Cultura Fabio D’Achille sottolineando come anche la convenzione con il Liceo Artistico rientri “nell’ottica di una amministrazione condivisa con la cittadinanza e in particolare con la fascia di età giovane, grazie alla collaborazione tra le istituzioni che insistono sul territorio, e con il vantaggio di dare un impulso aggiuntivo alla didattica”.

Una decina sono i bozzetti consegnati al Comune di cui due già realizzati dagli studenti e le studentesse coordinati dal prof. Luigi Adamo e riguardano opere da realizzare su superfici urbane selezionate dell’amministrazione. ” Lo scopo di Street Art Tribute – questo il nome del progetto, conclude D’Achille – è quello di dare sfogo alla libera espressione artistica degli studenti ed allo stesso tempo di rendere più belli quegli spazi, anche di passaggio, mai prima considerati in senso artistico”.

I temi sono l’ambiente e la natura, l’integrazione, la storia del territorio, la sostenibilità. Il tutto realizzato con materiali a basso impatto ambientale.