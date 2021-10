Festival del Circo, 5 giorni di spettacoli per stabilire i vincitori della competizione

LATINA – Inizia la gara tra i 24 numeri proposti alla 22ª edizione del Festival Internazionale del Circo d’Italia. Da giovedì 14 ottobre fino a Lunedì 18 ottobre, due spettacoli al giorno per premiare i migliori con il Latina d’Oro, d’Argento e di Bronzo. Le performance originali degli artisti in gara, sono state sapientemente miscelate da Tommy Cardarelli che ha dato vita allo Spettacolo A e allo Spettacolo B di questo sfavillante Festival. I due gruppi di artisti così suddivisi si esibiranno, alternandosi in pista, davanti a due prestigiose giurie, una Tecnica Internazionale composta dai massimi esperti del settore provenienti dai quindici circhi più famosi del mondo e una della Critica, formata da giornalisti locali e di settore e da personalità del mondo dello spettacolo.

I CIRCENSI IN GARA – Lo Spettacolo A in scena Giovedì 14 Ottobre alle ore 21, Sabato 16 Ottobre alle ore 21.00 e Domenica 17 Ottobre alle ore 15.30 vedrà cimentarsi: Aleks Kostov Bulgaria – Verticalismo. Il ventiduenne Aleks si presenta con un numero di verticalismo ricco d’intensità dove spiccano le sue abilità d’equilibrio sulle braccia. Nonostante la sua giovane età mostra una grande sicurezza nei movimenti e la capacità di gestire il “palcoscenico”. Ameli Bilyk Ucraina – Filo Molle. Solo sedici anni per Ameli, presenta un numero di filo molle, dal titolo “in cerca dell’armonia”. La sua esibizione racconta di un essere umano, diviso tra il bianco e il nero, tipici della visuale yin e yang. Evidenzia le difficoltà di ogni essere umano, che quotidianamente si barcamena per trovare l’armonia: così si destreggia con hula hoop, verticali, spaccate, il tutto su un filo che si muove sotto i piedi. Tony Frebourg Francia – Diablo. Tony si cimenta nella pratica di una delle discipline più particolari rientranti nella sfera della giocoleria, che prevede il “lancio diagonale” del “diablo”, un accessorio a forma di cilindro di origine cinese. La sua grande esperienza, la scelta della colonna sonora, il costume e la presenza scenica rendono questa performance dinamica ed emozionante. Romy & Alex Jostmann Et Le Caniches Royal Germania, Brasile – Cani. Sono marito e moglie, e scendono in pista con un originale numero con i cani come protagonisti. Li vedremo cimentarsi con Megan, Candy, Charlotte, Sophie e Coco Chanel sono cinque barboni giganti che si divertono in pista a giocare insieme ai loro addestratori. Alisa Shehter Israele – Cerchio Aereo La ventunenne Alisa propone un numero dal titolo “Torn”, fluttua nell’aria con suo cerchio aereo. La storia che le sue movenze raccontano è emozione allo stato puro, che evidenzia la particolare abilità tecnica tipica di chi fa sembrare semplice l’impossibile. Alex & Tatiana Bielorussia, Ucraina – Mano A Mano. Il duo “Alex & Tatiana” porta in pista un numero della disciplina del “mano a mano”. La giovane Tatiana (agile), appena diciottenne, può stare tranquilla perché Alex (la sua base), presenta delle fondamenta solide che ben evidenziano le loro caratteristiche: forza, controllo, agilità ed eleganza. Bello Sisters Italia – Trio Acrobatico Loren, Celine e Joline le Bello Sisters, tra i 15 ed i 24 anni di età portano in pista un numero di verticali, appoggi e bilanciamenti che evidenzia il loro straordinario talento. Duo El Beso Ucraina – Palo Aereo Bellezza, rischio ed affidamento reciproco, queste le parole chiave che descrivono la sofisticata performance al palo aereo allestita da Kateryna e Ievgen. Il “palo aereo”, per i due giovani acrobati, rappresenta la naturale evoluzione di un numero di “pole dance” tradizionale. Duo Olmos Spagna – Bascula Rafa e Paco Olmos sono fratelli nella vita e compagni di lavoro in pista. Il loro obiettivo è sorprendere il pubblico attraverso la contaminazione delle discipline circensi acrobatiche più tradizionali, come la bascula. Nella performance rischio ed audacia, si fondono con estro e divertimento. Saly Brothers Italia – Bolas I fratelli Saly si cimentano con la loro specialità, le “bolas”, un tempo attrezzi di caccia che venivano usate come una sorta di lazo. Nelle mani dei fratelli Saly, le bolas, diventano strumento capace di stupire, coinvolgere, sorprendere. Deep Red Russia – Cinghie Aeree Anton Markov ed Ekaterina Rubtsova sono due giovani artisti che si esibiscono utilizzando due grosse cinghie con le quali volteggiano all’interno dello chapiteau realizzando atmosfere sensuali e di particolare tensione emotiva. Troupe Peres Brasile, Colombia, Portogallo – Doppia Ruota Della Morte Si chiamano Yorman, Hans, Josselio, Victor Manuel e sono quattro acrobati spericolati che si esibiscono in una delle discipline più pericolose del Circo, la ruota della morte. Al Festival si cimentano con una doppia ruota che li vedrà esibirsi sia al suo interno quanto, più pericolosamente, sulle superfici esterne.

Lo Spettacolo B in scena Venerdì 15 Ottobre alle ore 21, Sabato 16 Ottobre alle ore 16.30 e Domenica 17 Ottobre alle ore 19.00 vedrà cimentarsi: Vladyslava Naraieva Ucraina – Verticali. La diciassettenne Vladsylava, si cimenta con un’ esibizione ispirata al tango, dal titolo “Mirage of Tango” dove dominano originalità, controllo, forza ed equilibrio. La colonna sonora sottolinea la dualità della performance. Kelly Joo Repubblica Ceca – Giocoleria Con Hula Hoop Kelly, esperta in più di una disciplina circense, porta in scena un numero di giocoleria con hula-hoop. La performance, molto vivace, la vede esibirsi con sette hula hoop contemporaneamente. Body Trapeze Ungheria – Body Trapeze. Il duo formato da Bettina Bogdan e Krisztina Vellai porta in pista una speciale performance aerea nella quale il corpo umano è al tempo stesso strumento per l’espressione artistica ed anche “attrezzo”, una sorta di trapezio vivente dove sensualità e difficoltà tecnica hanno lo stesso valore. Sergii Stupakov Lettonia – Magia, Uccelli Sergii sa sorprendere il pubblico attraverso una combinazione di numeri di magia che vedono la partecipazione straordinaria di colombe e pappagalli. Sascha Bachmann Germania – Verticali Sascha si cimenta con un numero di verticali, originale, complesso ed evocativo La colonna sonora del numero, “To bring you my love” di PJ Harvey, bene incornicia la performance. The Lads – Jack & Tiago Regno Unito, Portogallo – Mano A Mano. Jack e Tiago presentano un numero di “mano a mano” nel quale si affidano completamente l’uno all’altro a suggellare un’amicizia che li rende vicini ed affiatati come fossero fratelli. Lorenzo Bernardi Italia – Contorsionismo La specialità di Lorenzo è il contorsionismo. Nei sei minuti della sua performance, presenta una serie di esercizi estremi che lo porteranno ad occupare un volume sorprendentemente piccolo. Duo Breathe Love Ucraina – Cinghie Aeree Serhii e Mariia Romanenko, con il numero alle cinghie aeree, raccontano la storia d’amore di una ragazza che vede la sua vita piacevolmente sconvolta da un incontro fatale. L’esibizione è resa particolarmente complessa dall’impiego degli attrezzi e dallo scambio dei ruoli tra i partner. Tyrone Laner Troupe Italia, Spagna – Lancio Di Coltelli “Blade 2 Blade” è il titolo della performance adrenalinica allestita dalla troupe capitanata da Tyrone Laner. Sei minuti e trenta secondi nei quali il tradizionale numero del “lanciatore di coltelli” è completamente rivisitato in chiave moderna. Troupe Kevin Richter Ungheria – Bascule Sono Kevin, Angelina, Yevhen, Savelii, Lev, Marius, Vasyl, Mark, Brigitta, Istvan, Abakumov e Lilian i 12 affiatatissimi membri della Troupe Kevin Richter. Presentano un complesso numero di bascule, con sorprendenti evoluzioni aeree.

I due spettacoli per intensità, lunghezza e varietà di numeri, seppur diversi sono molto equilibrati e, vedranno esibirsi, sia nello spettacolo A che nello spettacolo B i clown che sono: Clown Rico Spagna – Clown. Il Clown Rico appartiene alla terza generazione artistica di una storica famiglia dedita alla clownerie. Le sue performance sono una sapiente miscellanea di magia, giocoleria e musica dal vivo con strumenti alquanto singolari. Fratelli Rossi Italia – Clown Vladimiro e Gianni Rossi sono fratelli nella vita ed inossidabili compagni di lavoro in pista. Insieme incarnano uno fra i più classici ruoli della tradizione circense, i “clown musicali”. Anche lo special guest, che è fuori concorso si esibirà in ogni spettacolo.

Alla 22ª edizione del Festival Internazionale del Circo d’Italia arrivano Enis e Bruno Togni. La nuova generazione dei Togni, torna a Latina con un omaggio alla storia del circo equestre e alla tradizione della dinastia Togni. Bruno ed Enis Togni porteranno in pista una libertà composta da sei magnifici cavalli arabi (tre bianchi e tre neri) impegnati in incroci, piroette, scambi ed una spettacolare serie di debout. E per finire, uno degli esercizi del dressage equestre: gli stop a comando nei cerchi. Una creazione messa a punto appositamente per il Festival, sotto la guida di Flavio Togni.

Gli spettacoli sono presentati, quest’anno, dallo storico Andrea Giachi e dalla bellissima Alessia Dell’Acqua. I numeri in pista saranno impreziositi dalla musica dal vivo dei maestri: Fabiano Giovannelli batteria e direzione, Lorenzo Mancini basso elettrico, Marco Russo piano e tastiere, Daniele Manciocchi sax, Andrea Di Pilla tromba, Stefano Coccia trombone, Guido Naus arrangiamenti. Visto l’esiguo numero di posti disponibili, si consiglia di prenotare per tempo tramite e-mail a

prenotazione@festivalcircolatina.com, oppure chiamando il 351 566 6796.

Calendario degli spettacoli:

Giovedì 14 Ottobre ore 21 (spettacolo A);

Venerdì 15 Ottobre ore 21 (spettacolo B);

Sabato 16 Ottobre ore 16.30 (spettacolo B) e ore 21.00 (spettacolo A);

Domenica 17 Ottobre ore 15.30 (spettacolo A) e ore 19.00 (spettacolo B);

Lunedì 18 Ottobre ore 20.30, Spettacolo di Gala e premiazione dei vincitori.

Spettacoli A e B: Gli spettacoli denominati A e B, pur essendo diversi, sono di identico ed elevatissimo livello dal punto di vista artistico e corrispondono esclusivamente alla ripartizione degli artisti in gara in due gruppi. Gli “Special Guest” saranno presenti in tutti gli spettacoli.