Covid, 160 nuovi casi positivi, Latina sfiora da sola i 50, ad Aprilia 38

LATINA – Sono 160 oggi i nuovi casi positivi al covid, in crescita rispetto al dato precedente (ieri erano stati 133). Non si sono registrati nuovi decessi rispetto ai 19 verificatisi nel mese in corso. Continuano ad aumentare i numeri nel capoluogo con quasi 50 nuovi positivi e cresce ancora il numero dei contagi ad Aprilia dove la situazione preoccupa per il basso numero di vaccinati. Due sono stati i pazienti ricoverati al Goretti nelle ultime 24 ore.

I NUMERI – Ad Aprilia sono stati registrati 38 nuovi positivi, a Cisterna di Latina 11, Cori 3, Fondi 6, Formia 10, Itri 4, Latina 48, Minturno 3, Monte San Biagio 2, Norma 1, Pontinia 1, Rocca Massima 1, Sabaudia 3, Sermoneta 2, Sezze 10, Sonnino 2, Sperlonga 1, Spigno Saturnia 1, Terracina 13. Le guarigioni sono state 45.

VACCINAZIONI – Le vaccinazioni sono state 2.665 ancora in salita rispetto ai giorni scorsi: di queste 2.057 sono dosi booster, mentre il 10% del totale riguarda persone che hanno deciso ora di vaccinarsi con la prima dose.