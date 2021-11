Oroscopo del giorno 28 Novembre 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vi sentite rassicurati grazie al nuovo atteggiamento del partner che sarà molto più romantico del solito. Single: Giove promuove i nuovi incontri ed aumenta il vostro fascino. Per quanto riguarda la salute, non dovrete preoccuparvi di nulla: le Stelle vi mandano l’energia necessaria per tutta la giornata. In famiglia l’atmosfera generale sarà molto piacevole ed i discorsi molto costruttivi.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 aprile – 20 maggio)

La Luna è in quinconce con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete indecisi se seguire la ragione o i vostri sentimenti: pesate i pro ed i contro per poter prendere una decisione o parlate col partner se possibile. Single: l’aspetto astrale non è favorevole ai nuovi incontri, ma questo non dovrebbe impedirvi di uscire. Per quanto riguarda la salute è giunto il momento di svuotare la mente e cercare di stare accanto alle persone care: vi aiuteranno a diminuire lo stress e l’ansia. In famiglia troverete il supporto necessario se riuscirete a frenare la vostra impulsività.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

La Luna è in quinconce con Saturno nel vostro segno. In coppia cercate di dare più tempo alle cose e prendetevi una pausa per pensare: l’atteggiamento impulsivo non vi sarà di grande aiuto. Single: non sarà un giorno ricco di emozioni ed avrete tutto il tempo per pensare bene alle scelte da fare. Per quanto riguarda la salute, il clima austero inflitto dalla Luna rischia di minare il vostro morale: cercate di ignorare le negatività degli altri e provate a divertirvi un po’. In famiglia non sarete molto socievoli e, per evitare situazioni sgradevoli, cercate di mantenere una certa distanza.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in opposizione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il clima del giorno è più favorevole al regolamento dei conti che all’amore. Le tensioni sono in aumento e non sarete in grado di comunicare in modo costruttivo per accorciare le vostre distanze. Single: la vostra sensibilità esacerbata potrebbe giocarvi brutti scherzi. Per quanto riguarda la salute siete molto nervosi e non riuscirete a moderare le emozioni rischiando di creare un clima negativo per coloro che vi stanno intorno. In famiglia non sarete dell’umore per interagire o per ascoltare i problemi dei vostri cari: concedetevi una passeggiata per isolarvi da tutte queste tensioni.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Nettuno è in risonanza armonica nel vostro segno: questa configurazione astrale vi riconcilierà con la vita. Sentimentalmente, in coppia, le tensioni non si avvertono più e godrete della buona compagnia del partner. I single saranno in grado di relativizzare sulla situazione attuale e decideranno di prendersi il meglio della vita. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete energici, tuttavia cercate di non spendere inutilmente le forze ed evitate gli eccessi. I rapporti con i familiari e con gli amici saranno cordiali e molto costruttivi e l’animosità dei giorni precedenti si attenua gradualmente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in quinconce con saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, avete bisogno di parlare con il partner per poter porre fine al conflitto tra ragione e sentimento. Single: è un giorno piuttosto favorevole agli incontri se lasciate che il caso faccia il suo lavoro. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale influenzerà fortemente le emozioni ed il giudizio: sarebbe saggio fare una passeggiata all’aperto per ristabilire l’ordine nei pensieri. In famiglia non sarete dell’umore giusto per relazionare ed agirete in modi aggressivi ai discorsi che vi riguardano.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente date molta importanza alla vita di coppia ed esprimete i vostri sentimenti con sincerità. Single: beneficerete della situazione attuale godendo pienamente della vostra libertà. Per quanto riguarda la salute si avvertono ancora un po’ di tensioni e deciderete di pensare in prospettiva imparando a conoscere le vostre debolezze ed i vostri pregi. A livello familiare, l’aspetto astrale influisce positivamente sui rapporti: siete in piena evoluzione personale ed il vostro magnetismo vi permette di essere al centro delle attenzioni.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Plutone è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, vi trovate nelle migliori condizioni per accettare i chiarimenti e le spiegazioni che il partner da tempo si sforza di darvi. Single: avrete tutti i mezzi per far vibrare il cuore del vostro prescelto. Per quanto riguarda la salute, siete diventati consapevoli degli obiettivi da raggiungere ed avete deciso di prestare più attenzione alle necessità del corpo. In famiglia state sostenendo i vostri cari e sarete ben apprezzati.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Saturno è in sestile con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente siete molto positivi e sarete guidati dal desiderio di rafforzare ancora di più il vostro legame. Single: siete disposti a stabilizzarvi in un rapporto ed agirete di conseguenza. Per quanto riguarda la salute, nessun problema all’orizzonte: regna il buon umore e siete in ottime condizioni fisiche. In famiglia, i rapporti saranno soddisfacenti: vi sentirete ascoltati e capiti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in quadrato con Venere nel vostro segno e questa configurazione planetaria non è molto favorevole. Sentimentalmente, sia le coppie che i single dovrebbero essere più pazienti ed imparare ad accettare qualche compromesso, anche il buon umore nel rapporto. Per quanto riguarda la salute, le vostre preoccupazioni invadono la mente impedendovi di andare avanti: per trovare un po’ di serenità dovreste cercare di rilassarvi ed evitare le situazioni che vi causano ansia. In famiglia prestate più attenzione ai piccoli: è probabile che qualcuno di loro abbia bisogno di un buon consiglio.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in quinconce con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, è arrivato il momento di fare il bilancio della situazione: scoprite quali sono i vantaggi e gli svantaggi della vostra relazione e parlate col partner per migliorare alcuni aspetti. Single: anche se non siete del tutto ottimisti dovreste uscire un po’ di più. Per quanto riguarda la salute, grazie alla scoperta di un’attività rilassante, dovreste sentirvi molto più allegri e vitali. In famiglia non siete in grado di gestire le vostre emozioni ed un evento inaspettato potrebbe irritarvi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in quinconce con Saturno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, è giunto il momento di chiarire alcune situazioni per poter alleviare le tensioni accumulate ultimamente. Single: sarebbe meglio arrivare subito al punto per rimuovere ogni ambiguità. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale indica tensioni emotive ed un notevole affaticamento psichico: cercate di stare alla larga dalle persone con un atteggiamento negativo e provate a rilassare la mente. In famiglia dovreste cercare di rimanere molto calmi per non aggiungere un’altra fonte di stress.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.