Specialista in furti arrestato a Terracina

TERRACINA – La Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza di carcerazione a carico di P.S. 30enne pregiudicato del posto, emessa dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma Ufficio Esecuzioni Penali. L’uomo, noto agli investigatori come specialista dei furti in appartamento è stato rintracciato e tratto in arresto dai poliziotti del Commissariato di Terracina e dovrà ora scontare una pena definitiva di 8 mesi di reclusione a cui si aggiungono 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. L’arrestato, al termine delle procedure di rito, è stato condotto e ristretto presso il carcere di Frosinone .