Castelforte, Michele D’Onofrio miglior musicista per nozze

CASTELFORTE – Un musicista di Castelforte ha vinto il premio come miglior musicista per matrimoni. La gara è quella lanciata dal portale specializzato matrimonio.com, per l’8° edizione dei Wedding Awards 2022, ai quali partecipano le oltre 62.000 aziende registrate sul portale. Un premio conferito all’artista pontino sulla base delle recensioni scritte dalle coppie di sposi che hanno effettivamente usufruito del servizio.

“Vorrei abbracciare e ringraziare tutte le coppie che mi hanno scelto, tutti i ragazzi che hanno festeggiato i loro 18 anni con me, tutte le persone che hanno voluto fossi presente con la mia musica ai loro eventi, tutti i proprietari dei locali che mi danno la possibilità di lavorare con continuità. Nonostante siano stati due anni tormentati, il lavoro ha travolto le mie giornate ed ogni singolo evento, ogni persona che ho incontrato mi ha regalato emozioni intense” afferma Michele D’Onofrio.

Musicista professionista, cantante, animatore e show man, dj, artista poliedrico e specializzato nell’intrattenimento di eventi, Michele D’Onofrio ha iniziato da giovanissimo con la musica dal vivo, studiando animazione professionale e wedding plannig, diventando intrattenitore e animatore.