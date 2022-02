Fresh, l’attore del canile di Latina

LATINA – FRESH è mini Collie, tutto pelo, ed è l’attore del canile: pelo da vip, sguardo languido e camminata fiera. Taglia media, color nocciola a pois, ha 6 anni, è vaccinato, castrato e chippato.

“All’inizio – spiegano i volontari del canile di Latina – deve capire di potersi fidare, ma poi si scioglie ed è fatta. Cosa aspettate a portarlo a casa?”

Fresh si trova a Latina (Lazio), ma per una buona adozione potrà raggiungere le sua nuova famiglia in tutto il centro nord. Per informazioni Associazione amici del cane: 0773.662177 – 339.2346055