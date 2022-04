LATINA – RAJA è un incrocio Amstaff di 2 anni e mezzo ed è in adozione. È una cagnolina allegra e giocosa, sicuramente ha subito maltrattamenti. Ora aspetta la sua famiglia. Si trova a Latina (Lazio), ma per una buona adozione potrà raggiungere le sua nuova famiglia in tutto il centro nord. Per informazioni 0773.662177 – 349.1383010 (se non rispondiamo, inviaci un messaggio con una breve presentazione).

