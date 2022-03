Latina, nasce l’Associazione “Ernesto Rossi, per l’Europa di Ventotene”

LATINA – Lunedì 14 marzo a Latina verrà presentata l’Associazione per i Radicali Latina “Ernesto Rossi – Per l’Europa di Ventotene”. L’evento si terrà in piazza del Popolo alle ore 12,30 in occasione della manifestazione promossa dai Radicali italiani a livello nazionale e legata alla raccolta di firme alla petizione sulla incriminazione di Putin alla Corte Penale Internazionale dell’Aja.

Al punto stampa di presentazione dell’Associazione e alla manifestazione dei Radicali parteciperanno Massimiliano Iervolino, segretario nazionale dei Radicali italiani, e Alessandro Capriccioli, presidente della Commissione affari europei del Consiglio regionale del Lazio.

L’iniziativa nasce dal percorso politico intrapreso da alcuni simpatizzanti già durante la campagna elettorale delle passate amministrative per il rinnovo del consiglio comunale, dal lavoro svolto a Latina sulla sottoscrizione della richiesta di referendum sul “fine vita” e, da ultimo, dalla presenza al recente XX Congresso nazionale dei Radicali italiani svoltosi a Roma.

“La società è in trasformazione, la pandemia ci ha spesso isolati” afferma Emanuele Ingellis, tra i promotori dell’Associazione. “Anche io ho risentito il bisogno di annullare questo isolamento. Ricercare una nuova partecipazione attiva e riportare i cittadini al centro della politica. La politica oggi deve sapere governare la trasformazione tecnologica, ambientale e sociale, soprattutto per e con i giovani, studenti e studentesse, proprio perché tra i più soggiogati dalla crisi economica post pandemica. Sono loro che devono tornare ad essere protagonisti, le nuove generazioni di europei. I Radicali spingono per “liberare” la società, per l’”essere umano”, libero di prendere decisioni e vivere in modo decoroso. Ho sentito mio l’impegno per l’affermazione dei diritti civili, le battaglie di anni. Quindi, dopo un periodo di “sospensione” dalla vita politica attiva, mi sento di intraprendere questo percorso con la prospettiva di poter portare la nostra provincia ad essere pienamente e in modo riconosciuto in Europa”.

L’Europa quindi come obiettivo e anche come modello. “L’Associazione verrà dedicata a una figura storica del mondo della cultura e della politica non solo italiana di rilevanza fondamentale”, sottolinea Mario Leone, anche lui tra i promotori dell’Associazione. “Ernesto Rossi, tra i fondatori del Partito radicale, rappresenta un esempio morale per la politica di oggi, che in lui può riconoscere i principi di democrazia liberale e socialista, anche in economia, uno sguardo sempre proteso a un’Europa democratica e federale. Grazie al suo insegnamento sarà possibile riprendere un confronto sano anche sulla gestione della cosa pubblica e sui rapporti tra le istituzioni e la società”.