Covid, 700 casi, 228 solo a Latina

LATINA – Sono 700 i nuovi casi di covid registrati nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale di Latina, non ci sono stati decessi, nè nuovi ricoveri a Goretti. Il dato di oggi recupera anche i tamponi non “scaricati” dalle strutture private nel fine settimana e il minor numero di test eseguiti nel giorno festivo (solo 500 quelli eseguiti domenica 19). I 700 casi di oggi emergono da 2368 tamponi per un tasso di positività che sale ancora, e si attesta oltre il 29%.

Per trovare un dato più alto di quello di oggi, bisogna risalire al 4 maggio quando i positivi erano stati 735 e si erano registrati due decessi.

I casi sono così distribuiti:

Aprilia 64

Bassiano 2

Campodimele 1

Castelforte 7

Cisterna di Latina 49

Cori 16

Fondi 28

Formia 41

Gaeta 12

Itri 20

Latina 228

Lenola 2

Maenza 11

Minturno 24

Monte San Biagio 8

Norma 2

Pontinia 9

Ponza –

Priverno 17

Prossedi –

Roccagorga 4

Rocca Massima –

Roccasecca dei Volsci 1

Sabaudia 15

San Felice Circeo 9

Santi Cosma e Damiano 23

Sermoneta 13

Sezze 22

Sonnino 8

Sperlonga 2

Spigno Saturnia 1

Terracina 60

Ventotene 1