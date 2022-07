Vertigini, otorini a convegno a Latina con “Dialoghi sul labirinto”

LATINA – A distanza di un anno esatto dalla prima edizione, torna oggi e domani nella Sala Conferenze del Polo Pontino della Sapienza di Latina “Equilibra, dialoghi sul labirinto”, organizzato dalla Uoc di Otorinolaringoiatria del Goretti diretta dal professor Andrea Gallo realizzato in collaborazione con il dottor Salvatore Martellucci e con il patrocinio delle Società Italiane di Otorinolaringoiatria e Vestibologia.

Tema centrale affrontato dagli esperti, anche attraverso la casistica clinica trattata all’ospedale di Latina, il mondo delle vertigini, un disturbo che colpisce moltissime persone. una materia in continua evoluzione. Il primo appuntamento era stato a luglio 2021.

Tra relatori e ospiti, sono quasi cento i partecipanti registrati alla prima giornata del convegno: “Il pubblico di questa manifestazione è rappresentato per grandissima maggioranza da specializzandi e giovani specialisti di otorinolarongoiatria e fa capire come l’argomento della patologia vestibolare sia di grandissima attualità e di grandissimo interesse. Tutto questo è anche un’ottima speranza per il futuro”, spiega il professor Gallo

“Spiegheremo prima la grammatica del labirinto, poi domani avremo il dibattito con alcuni tra i più grandi esperti di otoneurologia e vestibologia, italiani e provenienti dall’estero, che vengono qui a Latina per parlare di nuovi sviluppi e ricerca. Tra questi voglio sottolineare la presenza del professor Sergio Carmona direttore della Federazione Internazionale di Vestibologia che arriva da Buenos Aires e terrà una lezione sull’atassia del tronco”, spiega Martellucci

