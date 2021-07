Vertigini, esperti a confronto a Latina. Il prof Gallo: “Sarà anche il primo convegno in presenza dopo il covid”

LATINA – Il tema è di quelli che ci hanno almeno sfiorato una volta nel corso della vita: le vertigini. Quelle transitorie e quelle invalidanti, che impongono visite, accertamenti diagnostici, controlli costanti da un otorino. Se ne parlerà oggi pomeriggio e poi domani per tutta la giornata, nella Sala Conferenze di Economia a Latina, in un convegno medico, riservato a specialisti, dal titolo “Equlibra. Attualità in vestibologia clinica” organizzato dal professor Andrea Gallo (in foto), ordinario di Otorinolaringoiatria della Sapienza Polo Pontino e direttore della Uoc del Goretti con la collaborazione del dottor Salvatore Martellucci.

MATERIA IN EVOLUZIONE – “Quando abbiamo saputo che si poteva tornare in presenza con i convegni, abbiamo immediatamente ripreso questo progetto ricevendo l’adesione degli sponsor e di moltissimi esperti della materia – spiega il professor Andrea Gallo – E’ una materia quella di cui parliamo che sta evolvendo, ci sono molti aspetti nuovi anche nella diagnostica e dobbiamo approfondire questi argomenti e parlarne in ambito specialistico. Parleremo di vertigini, dei vari tipi di vertigini, degli strumenti di diagnosi, considerando che prima del covid era questa una delle maggiori cause di accesso ai pronto soccorsi”.

TANTI CASI SEGUITI AL GORETTI – “I disturbi dell’equilibrio, di tipo vertiginoso o non vertiginoso, rappresentano una gran pare della nostra attività ambulatoriale. Molto spesso i pazienti arrivano da noi dopo aver avuto altri consulti medici, alcuni appropriati, altri meno, molti pazienti per esempio sono ancora convinti che la cervicalgia possa essere una causa delle vertigini, ma non è così. E spesso ci troviamo a diagnosticare pazienti che hanno disturbi invalidanti”, aggiunge il dottor Martellucci.

L’ANOSMIA – Nel corso del convegno si parlerà delle novità nella Malattia di Menière, di emicrania vestibolare, del rapporto complesso tra psiche e disturbi dell’equilibrio, solo per citare alcune delle sessioni, mentre l’ultima sarà dedicata ad anosmia e ageusia, tra le conseguenze più fastidiose dell’infezione da Covid. “Un disturbo che mette a dura prova anche psicologicamente i pazienti, una situazione sulla quale possiamo dire di non essere preparati. Non avevamo infatti in precedenza una patologia che avesse una così alta incidenza dei disturbi del gusto e dell’olfatto e quindi stiamo capendo e approfondendo. Quello che faremo è un aggiornamento che ci sembrava doveroso per dire a che punto siamo arrivati”.

IL PROGRAMMA