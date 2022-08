Massimiliano Farau a Ninfa dirige “The house of flowers” di Truman Capote

LATINA – Dal 4 al 7 agosto (alle 21) torna il teatro nel Giardino di Ninfa con “The house of flowers” di Truman Capote per regia di Massimiliano Farau. In scena ci saranno Clemente Pernarella, Melania Maccaferri, Joana Estebanell Milian, Gianluca Pantosti e Caterina Sanvi. L’operazione nasce dalla collaborazione tra la Fondazione Roffredo Caetani, il Teatro Fellini e il Parco Letterario Marguerite Chapin. “The house of flowers” e il primo capitolo di “The grass harp” infatti sono i due testi che vengono pubblicati su Botteghe Oscure, la rivista diretta da Marguerite Chapin e diretta da Giorgio Bassani, all’inizio degli anni ’50 da entrambi i testi nascono due musical, da questa suggestione nasce il lavoro di Farau.

Con il supporto di Erasmo Bencivenga, Giorgio Raponi e Nicola Borrelli (Erasmo Bencivenga trio), sul palco accanto agli attori per un appuntamento di parole e musica, canto e teatro.

“La nostra scelta è caduta su La casa dei fiori, novella magica e pieno di fascino, non solo per la bellezza del racconto, ma anche per Il prestigio del musical che ne è stato tratto. E la lezione più alta di Capote è ancora una volta nella sua capacità di raccontare l’umano senza ombra di giudizio, con un’indulgenza e una compassione struggenti per la fallibilità e la vulnerabilità di tutti noi”, spiega il regista di Latina Masimiliano Farau.

“Il rapporto tra Il Teatro Fellini e la Fondazione Caetani è divenuto il cardine di un sistema virtuoso che sta producendo in questi anni frutti importanti – sottolinea il direttore del Teatro Fellini di Pontinia Clemente Pernarella – “The house of Flowers” segna un punto significativo in questo processo. Massimiliano Farau è certamente un caro amico ma è soprattutto un artista che stimo. Un teatro è voce di una comunità e questa comunità testimonia se stessa attraverso il teatro che realizza, attraverso quello che produce. Un teatro costruisce oltre che ospitare, la produzione come obiettivo principale altrove rappresenta la normalità, da noi potrebbe essere considerata una scommessa. Per me è sempre stata una possibilità concreta, questo spettacolo corrobora la mia convinzione”.

Gli appuntamenti della rassegna “Ninfa di sera” rientrano nelle celebrazioni per i 50 anni della Fondazione Roffredo Caetani e sono organizzati in collaborazione con i Parchi Letterari.

Info e prenotazioni:

3925407500/3292068078

Ingresso biglietto unico spettacolo euro 20,00 mentre per visita al giardino e spettacolo euro 30,00