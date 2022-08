Maltempo, oltre 100 interventi e 200 in attesa. Il video dall’elicottero dei vigili del fuoco

LATINA – Sono serviti i rinforzi per fare fronte alle emergenze causate dalla tromba d’aria che si è abbattuta sulla provincia di Latina nella notte tra il 15 e il 16 agosto. Oltre alle squadre ordinarie e ai due mezzi Aib del comando provinciale di Latina dei vigili del fuoco, sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma, una da Frosinone, e una dal Comando di Benevento. Oltre cento gli interventi già effettuati, e alle 13 di oggi sono 200 le richieste in attesa.

Gli interventi riguardano maggiormente alberi caduti in strada, tetti divelti, pali, rami e insegne pericolanti. Non si registrano danni a persone.

A Borgo Grappa sono caduti pini di grosse dimensioni al centro della frazione. Le immagini sono girate dall’elicottero Drago dei Vf.

All’opera sul territorio anche i gruppi di protezione civile. A Latina colpita dalla tromba d’aria anche la sede dell’associazione Passo Genovese.