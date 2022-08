Oroscopo del giorno 22 Agosto 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in quinconce con Venere nel vostro segno. In coppia idealizzate il partner, siete molto tolleranti, compressivi e generosi. Fate attenzione a non pagare troppo per la vostra fiducia. Single: cercate di essere più obiettivi nei rapporti con le persone conosciute recentemente. Professionalmente, Giove nel vostro cielo vi porta le dinamiche necessarie per completare le vostre vicende. I venditori attireranno tutta l’attenzione e coloro che sono in ​​competizione, riusciranno a fare bene oggi. Per quanto riguarda la salute, dovreste cercare di eliminare la tensione e di alleviare lo stress accumulato: rilassatevi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarete molto intuitivi e promuoverete la comprensione reciproca: mostrerete romanticismo, delicatezza e riuscirete ad influenzare il partner nel soddisfare tutti i vostri desideri. Single: le Stelle vi faranno sognare oggi. Sarete in grado di provocare il destino e di trovare una persona che riuscirà a sorprendervi. A lavoro, ci saranno dei cambiamenti: sia perché il lavoro sta cambiando, sia perché la vostra posizione comprenderà nuovi incarichi, nuove responsabilità. Per quanto riguarda la salute, vi sentite bene nel vostro corpo e siete pieni di energia: avete trovato il vostro giusto equilibrio.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in quinconce con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, alcuni di voi stanno attraversando un periodo di profonde transizioni e la Luna potrebbe indicare una significativa consapevolezza dei problemi di coppia che dovreste chiarire. Single: questo aspetto astrale non è molto favorevole agli incontri ed è possibile che molti di voi siano totalmente assorbiti da un’altra area della vita. Professionalmente, sarete vulnerabili emotivamente: dovreste rendervi conto che le vostre reazioni sono sproporzionate e reagire in maniera diversa. Per quanto riguarda la salute, siete stanchi e stressati: cercate di alleviare le tensioni facendo una passeggiata.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in quinconce con la Luna nel vostro segno. Una piccola disarmonia temporanea interesserà le coppie: alcuni di voi saranno capricciosi o addirittura immaturi nei confronti del partner. Anche se il vostro lato giocoso gli piace molto, assicuratevi di non diventare troppo infantili. Single: è una buona giornata per decidere di accelerare un po’ i tempi. A lavoro, potrebbe essere una giornata del tutto positiva: incoraggiamenti, congratulazioni, promozioni o contratti a lungo termine. Per quanto riguarda la salute, avete accumulato un po’ troppa stanchezza: dovreste cercare di riposarvi e di rilassare la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, la Luna vi aiuterà a proteggere il vostro amore ed a pianificare il futuro: molti progetti costrittivi saranno al centro delle vostre discussioni. Single: potreste decidere di impegnarvi seriamente con una persona molto cara a voi. Professionalmente, dovreste prestare più attenzione del solito alle vostre attività per non commettere alcuni errori: niente di irreparabile, ma eviterete di ricominciare un lavoro noioso. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi invitano ad iniziare un’attività fisica: ne avete bisogno per mantenervi in forma e per alleviare le tensioni quotidiane.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, avrete qualche difficoltà nell’esprimervi: privilegiate la pazienza e l’ascolto, perché ci saranno dei compromessi da considerare. Single: l’aspetto astrale sembra voler spingervi tra le braccia dell’anima gemella e vi fa sognare ed idealizzare una relazione futura. Professionalmente sarete molto motivati e decisi nelle vostre attività: il vostro carattere sarà ben apprezzato dai collaboratori. Per quanto riguarda la salute, tutto va bene, ma dovreste cercare di riposarvi meglio e di rilassarvi il più possibile.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie cercheranno modi originali per costruire una storia d’amore più forte e per veder crescere il loro sogni. Single: abbiate il coraggio di esprimere i vostri sentimenti perché è il momento perfetto per farlo. Professionalmente, sarà una giornata impegnativa, tuttavia, avrete la possibilità di avviare alcuni discorsi per chiarire la vostra situazione. Per quanto riguarda la salute, le Stelle vi portano un certo equilibrio tra corpo e mente: vi sentirete molto bene, ma sta a voi trovare il modo per mantenere questo benessere.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Saturno è in opposizione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente si annuncia una giornata conflittuale: in coppia, delle differenze di opinione, potrebbero rendervi nervosi. Cercate di mantenere la calma e parlatene col partner per chiarire la situazione. Single: potreste incontrare una persona, ma avrete difficoltà ad esprimere i vostri pensieri. Professionalmente potreste affrontare problemi amministrativi, ma per poter proseguire dovreste cercare di risolverli in fretta. Per quanto riguarda la salute, gli eventi della giornata vi faranno aumentare la tensione: per compensare lo stress dovreste pensare di più al vostro benessere.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in quinconce con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, raggiungerete il limite e potreste infastidire troppo il partner. Non sarà d’accordo col vostro atteggiamento, quindi dovreste parlare con calma. Single: fate attenzione alle vostre parole perché potreste ferire una persona molto cara. A lavoro, il vostro umore sarà come il cielo astrale: grigio e cupo. Non siete motivati e la giornata sarà molto difficile perché potreste trovarvi di fronte a ritardi o imprevisti. Mantenete il sangue freddo perché se perderete il controllo, sarà peggio. Il vostro nervosismo non aiuta la salute: dovreste ragionare e non accumulare stanchezza nervosa e tensioni.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Mercurio è in quinconce con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, la tranquillità della coppia potrebbe essere influenzata dai vostri cambiamenti di umore. Cercate di calmarvi ed indirizzate la vostra rabbia ovunque, escluso il partner. Single: non siete particolarmente convinti della vostra situazione. Professionalmente i pianeti alleggeriscono la situazione, ed i vincoli che vi turbano stanno per trovare la giusta soluzione. Potrebbe esserci una novità nel periodo a venire e se voleste cambiare alcune cose, ora è il momento giusto. Per quanto riguarda la salute, qualsiasi nervosismo o tensione si attenuano e lasciano posto alla tranquillità. Questo migliorerà molto il vostro morale ed intorno a voi si sentono onde positive.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in quinconce con la Luna nel vostro segno e favorisce una leggera tendenza all’esagerazione emotiva. In coppia dovreste mantenere il vostro ottimismo ed il vostro fascino per alleviare le tensioni. Single: sarebbe meglio non avere troppe aspettative per evitare alcune delusioni. A lavoro non dovreste fare affidamento sul vostro carisma per farvi rispettare. L’unica soluzione è concentrarvi su voi stessi per poter affermare il vostro punto di vista. Per quanto riguarda la salute, fate attenzione alle cattive abitudini: se volete un fisico sano dovreste rinunciare allo zucchero.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in quadrato con Urano nel vostro segno. In coppia cercate di mantenere la calma per evitare alcuni conflitti: sotto questa influenza astrale potreste avere troppe distrazioni emotive. Single: evitate discorsi fastidiosi. Una passeggiata nella natura vi delizierà e vi schiarirà le idee per un possibile incontro. Professionalmente non siete in grado di vedere chiaro il vostro percorso. Se riusciste a prendervi la giornata libera o comunque rallentare, potreste riflettere e, sopratutto, evitare molte complicazioni. Dal punto di vista della salute avete avuto giorni migliori: potreste sentirvi claustrofobici. Per riprendervi la vitalità, dovreste trovare un modo per rilassare la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.