Quella tiella con Piero Angela nel cuore di Gaeta

LATINA – L’ultima volta era stato cinque anni fa, sul sagrato della Chiesa dell’Annunziata nel cuore di Gaeta per presentare “Piero Angela. Il mio lungo viaggio”. “Lui quasi non voleva, diceva che sarebbe stata un’autocelebrazione presentare la sua autobiografia. Lo convinsi dicendo che con la sua storia avremmo raccontato anche quella di tutti noi”. E infatti c’era tantissima gente e lunghissimo fu il momento del firmacopie. “Aveva una parola per tutti, le dediche erano personalizzate, si fece tardissimo ed era affamato. Scherzava con il pubblico: “Signora ha per caso un craker in borsa?” Alla fine mangiammo tutti insieme una tiella alle 2 di notte, nel cuore di Gaeta”.

A Libri sulla Cresta dell’Onda una frequentazione cadenzata, coincidente con le periodiche pubblicazioni di Piero Angela, i best seller che non potevano mancare nella longeva rassegna letteraria pontina.

E così, mentre continua sui social il tam tam che rilancia la bellissima orazione funebre pronunciata dal figlio Alberto, noi abbiamo voluto ricordare il grande divulgatore scientifico attraverso le parole e i ricordi di una libraia speciale, Enza Campino, ideatrice e organizzatrice di Libri Sulla Cresta dell’Onda.

Ne abbiamo parlato con lei su Radio Immagine nel giorno del funerale laico di Piero Angela che si è tenuto a Roma nella camera ardente allestita nella sala Promoteca del Campidoglio.

IL PODCAST