Horeca e Aidp insieme per il calendario 2023

LATINA – Il presidente di Horeca Lazio sud, Italo Di Cocco e l’associazione A.I.P.D della sede di Latina, che promuove attività per ragazzi con Sindrome Down, hanno dato vita a un nuovo connubio, per creare insieme ai giovani che ne fanno parte, un calendario per il prossimo 2023, ormai alle porte.

“Hanno partecipato tutti i ragazzi con grande entusiasmo e – dice il Presidente Di Cocco – instaurato da subito, anche con noi, un rapporto piacevole e di grande simpatia.

Le foto che comporranno il calendario sono state scattate da due fotografi amici dell’associazione AIPD, in 12 locali diversi , consociati Horeca, che hanno messo a disposizione le sedi delle loro attività commerciali e predisposto tutto per l’accoglienza dei “fotomodelli”.

Così “La buona cucina”, aprirà il primo mese dell’anno nuovo, poi febbraio con le immagini da sfondo del Picnic, “Un senso bisteccheria”, “Il Ritrovo”, “Park Hotel” , “Club del Buongusio”, “Egidio ristorante”, “Villa Zani”, “Cantina Bonifacio VIII”, “Pesce Magno, “Made in Italo” e a chiusura duemila ventitré Villa Patrizia che con dicembre completerà il calendario che uscirà presumibilmente intorno al 13 ottobre, data in cui ricorre la giornata mondiale delle persone con sindrome di Down. In quell’occasione, ma anche successivamente in diversi stand che si potranno trovare in diversi punti di incontro della città.

“La nostra associazione – dice la presidente di Aidp Latina Samantha Meini – accoglie ragazzi dai 3 ai 50 anni che si sono davvero divertiti a giocare con i fotografi, offrendo all’obiettivo i loro sorrisi. Siamo grati all’Associazione Horeca Lazio sud, per questa occasione che ci è stata offerta, in particolare al presidente, il signor Italo Di Cocco e ci auguriamo che questa collaborazione prosegua oltre il calendario”.