Covid, 382 nuovi casi, due ricoveri al Goretti e nessun decesso

LATINA – Sono 382 i nuovi casi positivi al covid registrati dalla Asl di Latina nelle ultime 24 ore, due sono stati i nuovi ricoveri all’ospedale Santa Maria Goretti, mentre per un paziente pontino si è reso necessario il trasferimento in un’altra struttura della Regione Lazio. Non ci sono stati decessi. Il dato è in salita rispetto a una settimana fa quando, mercoledì 28 settembre, si erano registrati 323 casi.

Il totale di oggi emerge da 1350 tamponi circa per un tasso di positività intorno al 30%. A Latina 110 nuovi casi positivi.