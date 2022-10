Covid in discesa, 262 casi e tre ricoveri

LATINA – Sono tutti in discesa i dati del covid. Sono 262 i nuovi casi registrati a Latina e provincia nelle ultime 24 ore (- 236 rispetto al dato di ieri e -127 rispetto a mercoledì scorso), tre sono stati i nuovi ricoveri all’ospedale Santa Maria Goretti (+1) e non sono segnalati decessi. Il dato ufficiale di oggi contenuto nel bollettino della Asl di Latina emerge da circa 1400 tamponi per un tasso di positività che è sceso al 19% circa. A Latina si sono registrati 67 nuovi.

In tutta la provincia di Latina ieri sono state effettuate 265 vaccinazioni di cui 232 quarte dosi, in discesa progressiva dopo il boom registrato durante la campagna per medici e personale sanitario.

COMUNE PER COMUNE

Aprilia 36

Bassiano 1

Campodimele 2

Castelforte 3

Cisterna di Latina 13

Cori 3

Fondi 18

Formia 18

Gaeta 5

Itri 6

Latina 67

Lenola 1

Maenza –

Minturno 4

Monte San Biagio 2

Norma 2

Pontinia 6

Ponza –

Priverno 6

Prossedi –

Roccagorga 3

Rocca Massima 1

Roccasecca dei Volsci –

Sabaudia 21

San Felice Circeo 1

Santi Cosma e Damiano 1

Sermoneta 5

Sezze 8

Sonnino 3

Sperlonga 1

Spigno Saturnia 1

Terracina 24

Ventotene –