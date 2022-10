Incidente stradale sulla Pontina ad Aprilia, quattro feriti

APRILIA – La strada statale 148 Pontina è provvisoriamente chiusa in direzione sud ad Aprilia, a causa di un tamponamento avvenuto al km 40. Per cause in corso di accertamento, quattro veicoli sono entrati in collisione e, nel sinistro, quattro persone sono rimaste ferite. Sul posto con la polizia stradale è intervenuto il personale di Anas per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata su via Apriliana, e per il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile. (foto d’archivio)