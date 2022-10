Latina a Messina per la 10° giornata, Di Donato: “Partita difficile, la terza in una settimana”

LATINA – Sarà un Latina ancora rimaneggiato quello che scenderà in campo alle 14.30 a Messina per la decima giornata del campionato di serie C. Mister Di Donato ritroverà il solo Carletti, al rientro dalla squalifica.

Il tecnico del Latina Calcio 1932 alla vigilia della sfida ha così presentato il match: “Domani è una partita difficile, la terza in una settimana dove abbiamo speso tanto. Cercheremo anche domani di portare a casa un risultato positivo che ci permetterebbe di allungare il momento positivo. È una partita da non sottovalutare perché come abbiamo visto con il Picerno ogni match è da giocare al massimo”.

Ascoltiamo il commento del tecnico nerazzurro (qui nella foto di Rita Calabresi per Latina Calcio 1932).