Pannone alla Festa del Cinema di Roma con Via Argine 310 e gli operai della Whirpool

LATINA – Si intitola Via Argine 310 l’ultimo lavoro di Gianfranco Pannone che sarà presentato oggi, in anteprima assoluta, come Special Screening, alla 17a edizione della Festa del Cinema di Roma. Un film documentario che segue, lungo dodici mesi la vicenda degli ex lavoratori Whirlpool di Napoli – Ponticelli, conclusasi pochi mesi fa con il licenziamento di 316 operai dopo la chiusura del sito. Tre anni prima quegli stessi operai avevano dato vita al presidio “Whirlpool – Napoli non molla” tuttora esistente, nell’ex dopolavoro in Via Argine, appunto nel luogo in cui c’era lo stabilimento della multinazionale. Speranze, paure, desideri e tanta rabbia si distribuiscono lungo il film grazie alle testimonianze di alcuni degli operai mobilitati che saranno anche oggi a Roma i protagonisti dell’evento.

“Sento vicino l’orgoglio operaio grazie al nonno paterno, anche lui ex operaio all’Italsider di Bagnoli, che mi raccontava storie di passione e di riscatto sociale in una città del Sud dalle mille contraddizioni”, dice Gianfranco Pannone che ci ha parlato del film e dell’appuntamento di oggi annunciando una presentazione del film a breve anche a Latina. “Ho seguto la loro vita, le loro paure, le loro speranze e anche momenti di vita quotidiana provando a non fare del pietismo, raccontando qualcosa che può capitare a tutti: perdere il lavoro in una città poi difficile come Napoli”.

IL PODCAST

Saranno letti alcuni brani tratti dal romanzo La dismissione di Ermano Rea, letti da Alessandro Siani che era appena un ragazzo, quando suo padre, operaio specializzato all’Alfasud di Pomigliano, subì per lungo tempo la cassa integrazione.

Via Argine 310 scritto è diretto da Gianfranco Pannone, è prodotto da Bartleby Film in collaborazione con Rai Cinema e in collaborazione con Aamod – Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico. Produttori Massimo Di Rocco e Luigi Napoleone con la voce narrante Alessandro Siani e le musiche di Daniele Sepe, fotografia Tarek Ben Abdallah, montaggio Erika Manoni, suono in presa diretta Luca Vitiello.

PROIEZIONI:

sab 22 h 15:30 alla Sala studio Gianni Borgna dell’ Auditorium Parco della Musica – Roma e domenica 23

h 20:30 alla Multisala Giulio Cesare.