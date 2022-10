Sabaudia, la Federazione Canottaggio ricorre al Tar contro lo scioglimento del Comitato per i Mondiali

SABAUDIA – La Federazione Italiana Canottaggio ha presentato ricorso al Tar contro lo scioglimento del Comitato Sabaudia MMXX. Se ne dice sorpreso il sindaco Alberto Mosca che giudica l’atto non in linea con il comportamento che si è tenuto “nel corso dell’Assemblea dei soci e del Direttivo, quando tutti i presenti si erano prima dimessi e poi non avevano rinnovato le cariche”.

Con il ricorso infatti viene chiesto l’annullamento sia dei verbali relativi alla riunione del Consiglio direttivo e dell’Assemblea del 25 agosto, ma anche l’annullamento della delibera del 12 agosto scorso, con la quale il Consiglio comunale ha dato mandato al Sindaco Mosca affinché portasse in Consiglio direttivo e in assemblea dei soci la proposta di scioglimento del Comitato.

Il Comune di Sabaudia resisterà – annuncia Mosca – in sede processuale, senza ombra di dubbio. “Quello che più conta è tutelare, salvaguardare gli interessi della collettività. Non è accettabile che per una Coppa del Mondo di Canottaggio si siano spesi oltre due milioni di euro, prelevati dai fondi ordinari del Comune a scapito di fornire altri servizi essenziali. Questo è inaccettabile. Di fronte ad una delibera del Consiglio comunale che dà mandato al Sindaco per lo scioglimento del Comitato MMXX – ha concluso Mosca -, mi chiedo qual è lo scopo che spinge la Federazione Italiana Canottaggio a resistere a questo tipo di volontà dell’Organo Istituzionale del Comune, l’Organo che rappresenta la volontà popolare? Cominciano a sorgermi dubbi. Se anche il Coni ha votato a favore per lo scioglimento, allora non si capisce proprio quale sia il fine della Fic con questo ricorso”.