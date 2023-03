Oroscopo del giorno 11 Marzo 2023 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, cercherete dei compromessi per soddisfare alcune richieste del partner: questo atteggiamento sarà essenziale per rafforzare il vostro rapporto. Single: finalmente vi state lasciando alle spalle una storia che è finita da un po’ e siete pronti a scoprire quello che la vita può offrirvi. A lavoro il clima generale è teso: anche se alcuni argomenti non saranno del vostro gradimento, mantenete la cordialità perché sia le vittorie che le sconfitte dovrebbero essere condivise allo stesso modo pacifico con i colleghi. Per quanto riguarda la salute dovreste trovare un equilibrio equo tra il corpo e la mente e vi sentirete più sereni.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(21 aprile – 20 maggio)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste veder realizzare i vostri sogni con una certa facilità: il partner è più aperto del solito e dell’umore giusto per soddisfare le vostre aspettative. Single: non avrete alcun problema ad avvicinarvi alle persone che vi piacciono. A lavoro avrete una giornata positiva se riuscirete a domare la mania dei perfezionisti. Per quanto riguarda la salute dovreste cercare di calmare la mente per poter sfruttare la buona energia portata da Marte.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Marte è in risonanza dissonante nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, dovreste affrontare dei malintesi che potreste evitare se disposti a comunicare col partner e ad ascoltarlo veramente. Single: cercate di essere sinceri nei vostri incontri per fare una buona prima impressione. A lavoro ci saranno dei cambiamenti: cercate di affrontarli come se fossero delle sfide e non dei limiti. Per quanto riguarda la salute, Marte influisce sulla coordinazione dei movimenti e dovreste fare un po’ più di attenzione per evitare i piccoli incidenti, soprattutto se siete sportivi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Mercurio è in opposizione con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarà la giornata delle risposte e dei chiarimenti: riuscirete a superare le vostre divergenze e dovreste passare dei momenti ravvicinati intensi. I single che di recente hanno conosciuto una persona speciale avranno la certezza che sono sulla buona strada. A lavoro, anche se riceverete alcuni riconoscimenti, dovreste mantenere una certa discrezione per evitare i pettegolezzi. Per quanto riguarda la salute vi sentite in ottime condizioni: siete più vivaci ed il morale migliora in fretta.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia sarebbe una buona idea provare ad essere più affettuosi nei confronti del partner: al momento ne risente una certa freddezza. Anche i single dovrebbero provare ad essere più romantici e ad aprire il loro cuore. A lavoro sarebbe opportuno fare una valutazione delle vostre abilità per vedere le cose in chiaro e poter agire con più motivazione. Per quanto riguarda la salute, fisicamente vi sentite abbastanza bene, ma per essere più sereni avete bisogno di parlare con una persona di fiducia che vi darà una mano ad affrontare i vostri pensieri.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, sia le coppie che i single avranno la tendenza a sospettare un po’ di tutto: cercate di parlare con il partner o il vostro prescelto per chiarire alcuni dettagli prima che la situazione si trasformi in un conflitto inutile. A lavoro, la maggior parte di voi dovrebbe trovare la giusta motivazione e dedicarsi pienamente ad un progetto che è importante al momento. Per quanto riguarda la salute, anche se ultimamente siete stati un po’ iperattivi, dovreste sentirvi più calmi e trovare un po’ di serenità grazie all’influenza benefica di Marte.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in quadrato con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non è un buon momento per cercare di fare importanti cambiamenti: godetevi la presenza del partner senza chiedere troppo. Single: le relazioni che potrebbero nascere oggi incontreranno alcune difficoltà nel diventare stabile. A lavoro, se doveste ricevere informazioni delicate, cercate di maneggiarle con diplomazia: rivelare alcuni segreti solo per facilitare il vostro percorso potrebbe non essere una mossa intelligente. Per quanto riguarda la salute, questo quadrato astrale accentua le ansie: trovate un modo per liberarvi dai pensieri negativi e tutto andrà bene.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in quinconce con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, per evitare i conflitti, cercate di mantenere la calma e parlate col partner se siete insoddisfatti del modo in cui si svolge il vostro rapporto. Single: non è un buon momento per esprimere i vostri sentimenti. A lavoro, l’atmosfera è tesa: anche se siete convinti delle vostre strategie, non tutti saranno d’accordo e dovreste essere più aperti e più tolleranti per non peggiorare la situazione. La salute è nella norma, ma l’aspetto astrale influisce negativamente la mente: trovate del tempo per rilassarvi.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in sestile con la Luna nel vostro segno. In coppia si annuncia una giornata piena di scoperte: insieme al partner vivrete nuove esperienze che affermeranno l’amore e rinforzeranno i vostri sentimenti. Single: se recentemente avete avuto difficoltà nel prendere una decisione, oggi sarete in grado di scegliere la cosa migliore per voi. A lavoro sarete visti come dei leader: non esitate a fare proposte e ad affrontare i progetti che vi stanno a cuore. La salute è al top: la Luna vi porta una carica di energia in più per usarla al vostro piacimento.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

La Luna è in opposizione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, sarete troppo sensibili per poter mantenere un discorso obiettivo: cercate di non allontanarvi dal partner ed ascoltate quello che ha da dirvi. Single: gli incontri non saranno impossibili, ma nulla di straordinario all’orizzonte. Professionalmente potreste sentirvi delusi a causa di un progetto andato male, tuttavia, le Stelle garantiscono il successo nel prossimo futuro. Per quanto riguarda la salute dovreste stare attenti ai segnali che vi manda il corpo: avete bisogno di riposare e di rilassare la mente.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in quinconce con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, una trasformazione positiva si sta verificando per tutti. In coppia state pensando di apportare dei cambiamenti che saranno interessanti anche per il partner: il vostro punto di vista sull’amore si evolve nella giusta direzione. Anche i single accettano di rivedere il loro approccio con le persone. A lavoro prevale un clima di tensione: cercate di discutere con i vostri collaboratori ed adottate un atteggiamento conciliante. Per quanto riguarda la salute, nulla di grave da segnalare: dovreste essere più attenti al vostro corpo e cercare di nutrire pensieri positivi.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, se ultimamente avete passato dei momenti difficili, un evento inaspettato ma piacevole aiuterà a dissipare tutto il risentimento e farà spazio alla complicità. Single: vi renderete conto di quali saranno i vantaggi della vostra situazione. Professionalmente, tutto ciò che riguarda il commercio e la comunicazione sarà favorito da questo armonico aspetto astrale. Per quanto riguarda la salute, il morale torna alla normalità e vi sentite in buone condizioni fisiche.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.