Omnia 2, prime richieste di condanna per gli imputati del processo sulla gestione del cimitero di Sezze

SEZZE – Prime richieste di condanna per gli imputati dell’inchiesta Omnia 2 sulla gestione del cimitero di Sezze. Ieri mattina davanti al gup Giorgia Castriota nell’udienza preliminare, il pm titolare dell’indagine Valerio De Luca ha infatti presentato le sue richieste per le tre persone che hanno scelto di essere giudicate con il rito abbreviato: si tratta di Fausto Perciballe, Andrea Redi e Alfredo De Angelis per i quali è stata sollecitata una pena di due anni e otto mesi di reclusione. Nella sua requisitoria il rappresentate dell’accusa ha anche chiesto il rinvio a giudizio delle altre 26 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di reati tra i quali corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, induzione indebita a promettere utilità, distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere e violazione del regolamento di polizia mortuaria.