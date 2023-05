Videosorveglianza a Latina, in fase di collaudo in sei punti il sistema che rileva le targhe

LATINA – Sono stati ultimati i lavori per il posizionamento in sei punti di ingresso alla città di Latina del sistema di telecamere di videosorveglianza Targa System, ora in fase di collaudo. Si trovano in Via Epitaffio, alla rotatoria del Piccarello, in Via Romagnoli, Via Isonzo, Via Don Torello e in Via del Lido e si aggiungono alle altre 52 esistenti che restituiscono però solo immagini. Queste invece sono solo all’apparenza comuni telecamere, ma consentono invece di rilevare le targhe delle auto di passaggio attraverso la scansione facendo emergere irregolarità, come auto rubate, poste sotto sequestro o inserite nella black list della Polizia, veicoli circolanti senza copertura assicurativa e revisione. Permette anche di riconoscere i veicoli intestati a “prestanome” e utilizzati nei reati.

“Si tratta di un sistema che attraverso un software integrato legge e memorizza in automatico le targhe delle auto e rappresenta un validissimo strumento sia per il controllo del traffico, sia ai fini investigativi, segnalando il passaggio di auto rubate o segnalate dagli organi di polizia. Sono state finanziate e appaltate durante l’amministrazione di Damiano Coletta per rispondere alle esigenze di sicurezza dei cittadini”, spiega l’ex assessore alla mobilità e ambiente del Comune di Latina Dario Bellini, candidato alle prossime elezioni amministrative con Lbc, che ricorda come il progetto sia stato voluto, finanziato e avviato dall’amministrazione Coletta.