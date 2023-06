Sfondano l’Occhialeria con un tombino in ghisa: colpo in centro a Latina

LATINA – Furto nella notte nel centro di Latina dove è entrata in azione una banda composta da quattro persone che ha ripulito il noto negozio di ottica, l’Occhialeria. Le immagini di videosorveglianza hanno ripreso tutta la sequenza. I banditi, tutti con il volto nascosto da passamontagna, avevano un tombino in ghisa fra le mani con il quale hanno sfondato la vetrata d’ingresso dell’esercizio commerciale presente in corso della Repubblica all’interno della zona pedonale e una volta entrati hanno fatto razzia, impossessandosi di centinaia di occhiali dei marchi più prestigiosi.

Sul posto per le indagini, la Polizia che ha repertato le tracce lasciate dai ladri. Il tombino era stato prelevato da Via Pio VI.