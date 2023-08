Due chili e mezzo di droga in casa, arrestato un 59 enne di SS Cosma e Damiano

SS COSMA E DAMIANO- Più di due chili di hashish, un etto e mezzo di cocaina e un’arma illegale è quanto hanno trovato di carabinieri nella disponibilità di un 59enne di SS.Cosma e Damiano che è stato arrestato. Droga arma e munizioni erano in casa dove i militari delle stazioni di SS Cosma e Damiano e Scauri sono arrivati per una perquisizione domiciliare. Oltre a un fucile illegalmente detenuto e alterato con 6 cartucce cal.12, i carabinieri hanno trovato ben 21 panetti di hashish per un peso complessivo di due chili e 100 grammi, 158 grammi di cocaina e un bilancino di precisione che sono stati sequestrati. L’arrestato, che era già sottoposto all’obbligo di dimora, è accusato dei reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e porto abusivo di arma e si trova ora ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.

L’operazione rientra nelle attività straordinarie del controllo del territorio disposta dal Superiore Comando Provinciale CC di Latina e volta anche al contrasto dello spaccio di droga che in estate nelle località costiere aumenta notevolmente.