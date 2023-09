La Pinacoteca di Latina presta un’opera di Rizzo alla Galleria Nazionale di Roma

LATINA – Il Comune ha dato l’okay al trasferimento temporaneo del quadro “L’Annunciazione” di Pippo Rizzo alla Galleria nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma. Si tratta di un’opera datata 1934, del pittore e scultore siciliano di marcata impronta futurista, appartenente alla collezione della pinacoteca di Latina, donata dallo stesso artista alla Galleria d’Arte Moderna della città di Littoria nel 1937. Un dipinto a olio su tela, 159 x 135 centimetri, con il tema evangelico dell’Annuncio della nascita di Gesù Cristo.

Su richiesta dell’Ente romano, la giunta comunale nei giorni scorsi ha dato il suo via libera al prestito dell’opera in vista dell’allestimento della mostra “Pippo Rizzo. Palermo/Roma andata e ritorno”, in programma a Roma dal 29 novembre 2023 al 4 febbraio 2024.

“Abbiamo voluto fornire subito una risposta positiva all’istanza – ha affermato il sindaco Celentano – poiché l’evento organizzato nella prestigiosa sede della capitale consentirà una particolare promozione del patrimonio storico e artistico della nostra Galleria civica d’Arte Moderna e Contemporanea con un ritorno d’immagine per la città”.

Il prestito sarà condizionato alle disposizioni stabilite dalla direzione dei Musei civici del Comune di Latina, rappresentata dalla dottoressa Antonia Lo Rillo. La giunta del sindaco Celentano, con deliberazione approvata ieri, ha dato mandato al servizio Cultura di provvedere agli adempimenti amministrativi connessi con l’esecuzione del prestito de “L’Annunciazione”, in conformità alle prescrizioni normative e regolamentari, e in particolare all’articolo 48 del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio.