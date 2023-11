Latina, la Curia organizza il convegno ebraico-cristiano sullo “Shabbàt Shalòm”

LATINA – Domenica 19 novembre si terrà in Curia a Latina (alle 17) un convegno ebraico-cristiano su «Shabbàt Shalòm. Il Sabato nella fede ebraica e nella comunità cristiana delle origini». Un argomento che continua a interessare e unire sia il mondo dell’ebraismo sia il mondo cristiano.

Al convegno porteranno il loro saluto monsignor Mariano Crociata, vescovo di Latina, presidente della Commissione per gli Episcopati dell’Unione Europea (Comece); Guido Coen, consigliere dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane (Ucei) delegato al Dialogo Interreligioso; Marco Cassuto Morselli, presidente della Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia (Federaec); Pietro Alviti, referente della Conferenza Episcopale del Lazio per i rapporti con l’ebraismo.

Previsti gli interventi del rav Ariel Di Porto, della Consulta Rabbinica Ucei, il quale però porterà il suo contributo in videoconferenza; Claudio Canonici, docente di Storia del Cristianesimo e della Chiesa presso l’Istituto di Scienze Religiose “A. Trocchi” di Civita Castellana; Maddalena Schiavo, docente di Lingua e Letteratura Ebraica moderna presso il Centro “Cardinal Bea” per gli Studi Giudaici della Pontifica Università Gregoriana.

Modera gli interventi Anna Piperno, già dirigente del Ministero dell’Istruzione. Durante il convegno si esibirà il gruppo musicale “Progetto DAVKA”, diretto da Maurizio Di Veroli, della Comunità Ebraica di Roma.