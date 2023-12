Fine d’Anno al D’Annunzio con Giampaolo Morelli

LATINA – A Latina c’è il Capodanno in piazza del Popolo e il Capodanno a teatro. Torna infatti domenica 31 dicembre al D’Annunzio, per la nona edizione, il Capodanno a Latina con lo spettacolo di Giampaolo Morelli, “Scomode verità e 3 storie vere”, di Giampaolo Morelli e Gianluca Ansanelli, con la partecipazione del M° Sergio Colicchio. Mezzanotte a teatro e brindisi nel foyer.

“Scomode verità e 3 storie vere”, è il comedy speech attraverso cui Giampaolo Morelli si racconta al suo pubblico: un monologo irriverente, caustico, pungente e sempre maledettamente sincero. Le 101 scomode verità, infatti, altro non sono che un sunto delle nostre umane debolezze, un compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni del nostro vivere quotidiano. A volte si tratta di fulminanti considerazioni, quasi degli aforismi in grado di fotografare la realtà sotto una luce nuova o paradossale, altre volte invece le riflessioni si fanno più discorsive e articolate o magari intime e profonde: come nel caso delle 3 storie personali citate nel titolo, ovvero tre aneddoti di vita vissuta che offrono al pubblico un ritratto inedito e confidenziale del noto attore. Una produzione Stefano Francioni Produzioni e Teatro Stabile d’Abruzzo.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Latina in collaborazione con Ventidieci, Top Agency e Berti Live.