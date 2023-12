“La Pianura pontina terra di Neanderthal e di iene”, incontro nello Spazio Mad

(LE FOTO PUBBLICATE SONO DI PAOLO PETRIGNANI E SONO COPERTE DA COPYRIGHT)

LATINA – Preistoria del territorio protagonista sabato 30 dicembre (alle ore 17:30) presso lo Spazio Mad di via Cattaneo 5 con l’incontro dal titolo “La Pianura pontina terra di Neanderthal e di iene” per fare il punto sulle più recenti ricerche svolte dall’Università di Roma Tor Vergata da più di 20 anni. “In oltre 200 mila anni l’uomo di Neandertal e la iena delle caverne hanno frequentato il territorio lasciando segni inconfondibili del loro passaggio, in grotte e siti di superficie”, dicono gli esperti che illustreranno i siti più importanti, scavi e studi realizzati a Grotta Guattari al Circeo dove sono stati messi in luce importanti reperti per la preistoria dell’uomo nella nostra regione grazie all’impulso dato dalla Soprintendenza archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina.

Ad illustrare le novità saranno importanti archeologi ed i giovani studiosi coinvolti nelle ricerche e saranno proiettate le immagini fotografiche realizzate dal fotografo di Latina Paolo Petrignani, che è anche speleologo e che interverrà all’incontro.

La serata sarà introdotta da Fabio D’Achille, direttore di Mad e organizzatore dell’evento.

A seguire interverranno i ricercatori Angelica Ferracci archeologa, Università di Roma Tor Vergata e Mario Federico Rolfo, professore di Preistoria Università di Roma Tor Vergata. Modera la giornalista Licia Pastore.

L’evento è patrocinato da MUSEINRETE rete museale della provincia di Latina (coordinamento dei direttori dei musei del territorio) e sostenuto da Latina Ecocleaning.