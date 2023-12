Arriva al Moderno, il “Natale in Casa Cupiello” della Compagnia Luna Nuova di Latina

LATINA – Arriva al teatro Moderno, il 22 dicembre, la tournee della Compagnia Luna Nuova di Latina diretta da Roberto Becchimanzi, impegnata nella messa in scena della commedia più famosa di Eduardo De Filippo: i Natale in Casa Cupiello. Lo spettacolo ha fatto intanto incetta di premi alla 55^ edizione del “premio Perugini” che si è svolta al Teatro Lauro Rossi di Macerata con Linda Guarino, migliore attrice protagonista nel ruolo di Concetta Cupiello, Roberto Calì, miglior attore giovane, nel ruolo di Tommasino Cupiello, e Franco Sorrentino, miglior caratterista nel ruolo di Pasquale Cupiello. Menzione speciale per il ruolo di Luca Cupiello interpretato dal regista.

Lo spettacolo messo in scena dalla Compagnia di Latina aveva già vinto il “premio del Pubblico” della rassegna “Vetrina Teatro” di Castelfranco di Sotto di Aprile 2023, migliore attrice ed attore protagonisti, Linda Guarino e Roberto Becchimanzi, e miglior caratterista, Roberto Calì, al Festival di Montepulciano.

“Continua la Cavalcata vincente di luna nova in giro per l’Italia con Natale in casa Cupiello di Eduardo De Filippo;due sold out uno al teatro Tor Bella Monaca di Roma l’altro al teatro Manzoni di Cassino testimoniano ancora una volta alla volta della bontà della iniziativa della compagnia che miete successi in tutta Italia – ha dichiarato il direttore e regista Roberto Becchimanzi – Reduce dai premi conseguiti a Macerata la compagnia si esibisce dopo un anno al Teatro Moderno di Latina venerdì 22 dicembre alle ore 21. La tournée prosegue poi a Colleferro il 29 di dicembre al Teatro Vittorio Veneto, a Velletri al teatro Artemisio il 4 gennaio il 21 gennaio nell’auditorium Palatucci di Salerno il 3 febbraio al San Marco di Vicenza e il 23 febbraio al Selene di Potenza”.

Sul palco una compagine tutta pontina ma composta quasi totalmente da attori napoletani, oltre a Roberto Becchimanzi (Luca Cupiello) troveremo Linda Guarino (Concetta, sua moglie), Roberto Calì (Tommasino, loro figlio), Franco Sorrentino (Pasquale, fratello di Luca), Roberta Pagano (Ninuccia), Giuseppe Pannone (Nicolino Percuoco) Antonio Lungo (Vittorio Elia, amico di Tommasino), Roberto Stabellini(Raffaele, portiere), Gianni Piscopo (il dottore), Rosaria Senese (Olga Pastorelli, amica di famiglia), Nico Nicolhaus Damiano (suo marito), Rossana Nardi (Armida, amica di famiglia) e Mattia Bergamin (Alberto, amico di famiglia). Aiuto regista, Sara Pane.