A Bassiano domenica con la Festa del Pastore

BASSIANO – Si svolgerà domenica 14 gennaio in Piazza Matteotti a Bassiano, con inizio alle ore 11, la prima edizione della festa del Pastore. Durante l’evento, grazie alla presenza dei casari – pochi quelli rimasti di una lunga tradizione – si potranno osservare in presa diretta tutti i passaggi necessari alla produzione del formaggio, visitare i luoghi di allevamento e degustare i prodotti tipici derivati. La festa sarà arricchita da musica e racconti popolari.

La Presidente della Pro Loco Anna Botta illustra così l’iniziativa:” Abbiamo pensato questa giornata, che vorremmo diventasse nel tempo un tradizionale appuntamento con l’idea di voler dimostrare vicinanza al mondo della pastorizia, dell’allevamento e dell’agricoltura che sappiamo essere radice di questa terra, da tutelare e valorizzare in quanto queste attività hanno scandito la vita degli abitanti di Bassiano e hanno ispirato gli ingredienti principali dei piatti tradizionali e dei prodotti tipici di questo territorio.

Pensiamo che le aree interne abbiano urgente bisogno di sostegno non solo economico, ma anche di attenzione verso le problematiche che aumentano la già difficile gestione di queste attività, quali i danni causati dalla fauna selvatica, la burocrazia, l’aumento dei prezzi delle materie prime.

L’evento di domenica da inserire nell’ambito delle iniziative della Regione Lazio e dei progetti dell’itinerario dei giovani è sicuramente una prima tappa di un percorso ideato per i nostri ragazzi per favorire la creazione di un percorso di accompagnamento e di sostegno del processo di crescita individuale per renderli così attori primari della valorizzazione del territorio”.

L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Bassiano con l’aiuto di altre associazioni locali, con patrocinio del Comune di Bassiano e della Regione Lazio.