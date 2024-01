Concerto dell’Epifania per l’Orchestra di fiati Rossini di Latina

LATINA – Sabato 6 gennaio (alle 19), per il quinto anno consecutivo, l’Orchestra di Fiati Associazione Musicale “Gioacchino Rossini” diretta dal M° Raffaele Gaizo, terrà il Concerto dell’Epifania con brani natalizi, alcuni dei quali interpretati dalla giovane soprano Laura Sangermano. Il concerto seguirà lo svolgimento della S. Messa delle ore 18,00 presso la Chiesa parrocchiale di San Carlo Borromeo.

L’Orchestra, che ha al proprio attivo la partecipazione a numerosi concorsi di livello nazionale e internazionale, confrontandosi con le maggiori compagini musicali e conquistando il podio in sette occasioni (4 volte al primo posto, 2 volte al secondo posto e 1 volta al terzo posto), ha preso parte anche al docu-film “La-R-S” realizzato su un’idea di Antonio Fraioli, il clarinettista diplomatosi presso il Conservatorio Ottorino Respighi di Latina, direttore artistico dell’Associazione. “Il programma di attività per l’anno 2024 si prospetta ricco ed impegnativo – assicurano dall’ associazione – L’Orchestra sta già lavorando alla preparazione del concerto, in collaborazione con la Classe di Canto del Liceo Musicale Alessandro Manzoni di Latina, per celebrare l’Anniversario della nascita di Gioacchino Rossini, da cui trae il nome, che ricorre il prossimo 29 febbraio”.

L’Associazione Musicale “Gioacchino Rossini” di Latina, tra le più antiche e longeve della Città di Latina si è costituita il 25 ottobre 1952 e ha recentemente rinnovato il proprio Consiglio Direttivo nominando presidente il Contrammiraglio Massimo Porcelli che nel 2023 ha promosso l’organizzazione del concerto per celebrare la Giornata della Marina Militare, che si è tenuto al teatro D’Annunzio.