Conto alla rovescia per la Maratona Maga Circe

SABAUDIA – Mancano trenta giorni allo start della Maratona Maga Circe che il prossimo 4 febbraio ospiterà a Sabaudia e San Felice Circeo anche il Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona. L’organizzazione ha lanciato ora anche la maglia ufficiale che omaggia il mito, la storia e la leggenda della Maga Circe, omaggio alla forza femminile. I runners che la indosseranno correranno lungo un percorso panoramico, caratterizzato da partenza e arrivo in due differenti località: lo start da San Felice Circeo, per poi proseguire sul lungomare, costeggiando le dune, Torre Paola e l’entroterra fino ad arrivare nella Piazza del Comune di Sabaudia.

“Il 4 febbraio rappresenterà per tutti noi la concretizzazione di una sfida iniziata quattro anni fa – commenta Davide Fioriello presidente della asd In Corsa Libera – Credo in questa gara e nel suo potenziale. Quest’anno più che mai, grazie alla fiducia riposta dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. Il riconoscimento come tappa di attribuzione del titolo di Campione Italiano Individuale Assoluto di Maratona, non fa che confermare le speranze riposte in questa manifestazione. Lavoriamo anno dopo anno al fine di migliorare sempre di più qualitativamente, innalzando le prestazioni ed i servizi offerti. Ringrazio i direttori tecnici Antonello Cipullo e Sergio Zonzin, le amministrazioni, le istituzioni, la federazione e tutti i partner che come me hanno creduto e continuano a credere in questo ambizioso progetto. Vi aspetto numerosi nelle tre giornate che precederanno la manifestazione con numerose attività collaterali e stand promozionali, presso l’expo della Maga Circe!”

Nella giornata di domenica 4 febbraio oltre alle tre distanze, ormai storiche della manifestazione, l’organizzazione ha previsto un momento dedicato a tutte le famiglie, con la Family Walk, passeggiata non competitiva, gratuita di 2 km che partirà alle ore 9.45 da Piazza del Comune. Quest’anno sono tante le novità proposte dall’organizzazione di In Corsa Libera, prima tra tutte la presenza dell’Expo in Piazza del Comune a Sabaudia, dove nei due giorni antecedenti alla manifestazione sarà allestito il villaggio dello sport, dove sosteranno stand promozionali di numerose società e aziende specializzate nel mondo sportivo. Ad allietare la passeggiata nell’expo, la presenza di esibizioni e spettacoli proposti dalle numerose associazioni locali, al fine di promuovere le attività sportive.

L’evento giunto alla sua quarta edizione è patrocinato da Coni Nazionale, Sport e Salute, Regione Lazio, Fidal, Opes, Provincia di Latina, Comune di Sabaudia, Comune di San Felice Circeo ed è inserito nel calendario nazionale FIDAL come tappa Bronze con percorso omologato ed inserito nel World Athletics Global Calendar. Sarà possibile iscriversi alla Maratona Maga Circe – Campionato Italiano Individuale Assoluto di Maratona tramite il sito di Endu entro e non oltre il 31 gennaio 2024.