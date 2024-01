Giornata della Memoria, l’attrice e regista di Latina Simona Sighinolfi legge Primo Levi

LATINA – In occasione della Giornata della Memoria al Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina, venerdì 26 gennaio alle ore 17.30 si terrà l’appuntamento dal titolo “Per non dimenticare, giorno della memoria 2024”, a cura di Simona Sighinolfi – regista e attrice di Latina – che per l’occasione leggerà alcuni passaggi significativi del libro di Primo Levi “Se questo è un uomo”. A introdurre le letture sarà lo scrittore Paolo Iannuccelli. L’accompagnamento musicale sarà invece a cura della professoressa Annalisa Serratore. Parteciperanno all’evento gli alunni della classe quinta dell’istituto Madre Giulia Salzano di Latina che presenteranno i loro elaborati.

Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò “Se questo è un uomo” nel 1947. Einaudi lo accolse nel 1958 nei “Saggi” e da allora viene continuamente ristampato ed è stato tradotto in tutto il mondo. Testimonianza sconvolgente sull’inferno dei Lager, libro della dignità e dell’abiezione dell’uomo di fronte allo sterminio di massa, “Se questo è un uomo” è un capolavoro letterario di una misura, di una compostezza già classiche. È un’analisi fondamentale della composizione e della storia del Lager, ovvero dell’umiliazione, dell’offesa, della degradazione dell’uomo, prima ancora della sua soppressione nello sterminio.