Latina, in piazza Moro una giornata di danza, teatro, musica, pittura, scultura e laboratori creativi

LATINA – Il coordinamento delle Associazioni e Movimenti Pontini C.A.M.P. chiede l’istituzione di una Casa Comune delle Associazioni a Latina, un luogo “dove favorire – spiegano – la cultura e la partecipazione, sul modello di Case delle Associazioni già presenti in molte altre realtà nazionali e internazionali”. Una richiesta da tempo presentata alle istituzioni locali che sarà rilanciata domani, domenica 20 ottobre, da Piazza Moro dove, in collaborazione con il Comitato di Quartiere di Piazza Moro, si terrà sarà una grande festa dedicata all’arte: a partire dalle 10.00 e fino al tramonto, danza, teatro, musica, pittura, scultura e laboratori creativi trasformeranno la piazza in un grande palcoscenico.

“Una Casa Comune delle Associazioni dove favorire la cultura e la partecipazione, che non può mancare in una realtà ricca di fermento culturale e attività associazionistiche come quella di Latina”, dicono gli attivisti che avvieranno una raccolta di firme.

Il programma della giornata vedrà Giuseppe De Sario, Presidente di C.A.M.P. presentare il progetto della Casa Comune delle Associazioni e insieme a Luca Petrolo e Leonardo Ruggiero fondatori del Comitato di Quartiere di Piazza Moro dare il via alle esibizioni di alcune associazioni aderenti a C.A.M.P.; in contemporanea si svolgeranno i laboratori creativi e le prove di musica, canto, danza per tutta la famiglia, libere e gratuite. L’immersione totale nell’arte sarà completa grazie ad una mostra collettiva di pittura e scultura organizzata dall’artista Roxy.

IL PROGRAMMA – Si esibiranno: Esperienza Teatro Aps associazione teatrale che opera da diversi anni a Latina Scalo, attivi nella formazione e nella produzione di spettacoli teatrali. Gli attori sotto la guida del regista e presidente Alfredo Severino, coadiuvato dalla direttrice artistica Marcella Manfredi ci divertiranno con uno sketch tratto da “L’Anatra all’Arancia”. Il divertimento continuerà grazie all’Aps C.T.L. Lab. Centro Teatrale di Latina che sotto la direzione artistica di Marco Lungo, si occupa di formazione teatrale, offrendo corsi di recitazione per bambini, ragazzi e adulti, realizzando spettacoli e performance che spaziano dal teatro classico e sperimentale a produzioni multimediali. Il C.T.L. Lab. presenterà due corti teatrali brillanti che ci fanno sorridere già dal titolo “C’ho l’ansia!” e “La topastra”.

Ci sarà musica con l’Associazione Culturale ArtAlkemia – Giuliano Arte & Cultura, associazione che ha sede proprio in Piazza Moro. Attraverso i suoi laboratori musicali e di pittura, scrittura creativa, favorisce lo sviluppo creativo artistico e culturale come percorso di crescita individuale e di interazione con gli altri. Allievie e docenti ci proporranno un mix di musica blues e di brani originali.

Esibizione canora per l’associazione Teatromania che ci proporrà il meglio del proprio Coromania; Teatromania è un’associazione teatrale composta da un gruppo di amici uniti dalla passione per il teatro e la musica, che fa del proprio impegno un veicolo per essere vicino a chi è in difficoltà.

L’associazione Cocci e Coriandoli terrà laboratori creativi legati alla conoscenza dell’elemento terra, rivolti a ragazzi ed adulti. Attraverso la modellazione, la pittura e la magia del fuoco si arriva a creare un’opera unica, stavolta ispirati dagli allievi di Luogo Arte Accademia Musicale che cantando, suonando il violino, la chitarra e il pianoforte, saranno sottofondo per il laboratorio d’arte.

Diversi saranno i momenti di ballo proposti dall’associazione Magia Dance con gli insegnanti Giancarlo e Maria e i loro allievi che daranno vita a delle esibizioni di balli di gruppo per poi coinvolgere il pubblico in delle lezioni prova. Magia Dance è un’associazione che promuove attività sportiva di ballo sociale amatoriale, di gruppo e di coppia.

L’appuntamento, per domenica 20 ottobre a piazza Aldo Moro dalle 10.00 al tramonto, in caso di pioggia si terrà presso il Centro Sociale di Via Ezio.

GLI ORGANIZZATORI – C.A.M.P. è il Coordinamento Associazioni e Movimenti Pontini nato a maggio 2023 dall’idea di mettere in rete realtà associative, comitati di quartiere e movimenti civici, di Latina e provincia, con lo scopo di portare con più forza le istanze comuni presso le istituzioni, in particolar modo ottenere la creazione di una Casa delle Associazioni. Nel percorso verso questo sogno C.A.M.P. si prefigge di stimolare il processo partecipativo, cercare prospettive per il futuro del territorio pontino, favorendo il risveglio della coscienza civica. Ad oggi C.A.M.P. coordina più di 35 tra associazioni, movimenti e comitati di quartiere, attivi nel campo civico, sociale, culturale, ambientale, sanitario e sportivo, ed è in continuo aumento il numero delle realtà che aderiscono al coordinamento.

Il Comitato di Quartiere Piazza Moro viene fondato ad ottobre del 2023 da Leonardo Ruggiero e Luca Petrolo con l’intento di sensibilizzare le persone all’educazione civica e al rispetto della piazza, delle strutture pubbliche e del prossimo. Altro grande obiettivo è quello di stimolare l’aggregazione e i rapporti sociali, vivacizzare la piazza ed il quartiere con attività ed eventi culturali. Luca e Leonardo, sempre attivi nella cura della piazza con azioni di piccola manutenzione, pulizia e controllo, sono al loro terzo evento e già hanno in mente tante sorprese per prossimo Natale.