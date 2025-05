Al Salone Internazionale del libro di Torino Lab DfG con sette novità editoriali

LATINA – Ha preso il via al Salone Internazionale del libro di Torino, il valzer di presentazioni organizzate dalla casa editrice di Latina Lab DFG che conferma, per il quinto anno consecutivo, la sua partecipazione all’ importante appuntamento culturale. I primi due appuntamenti, con Lab sono previsti per venerdì 16 maggio con Mimmo Cacciuni Angelone e il suo ‘Bomber e Mister franco. Un’altra partita ancora’. romanzo per ragazzi che racconta il particolare legame tra un bomber under 14 e il suo allenatore improvvisamente scomparso. E nel pomeriggio, con Dario Ronzulli che presenta ‘Sudafrica 95. Una squadra, una nazionale’. Negli anni del regime dell’apartheid, Nelson Mandela ha un’idea molto chiara: in quel cammino di uscita dall’oscurità, un ruolo importante doveva averlo il rugby. Dialogheranno con l’autore i giornalisti Mauro Berruto e Piero Guerrini.

Gli altri appuntamenti, presso lo stand B88 del Padiglione 1, sono previsti:

Sabato 17 maggio, ore 10:30 – Paquito Catanzaro presenta ‘Reporter BassOtto, te la racconto io la finale’. Un libro per ragazzi che racconta la storia di Emanuele, 11 anni, aspirante scrittore che si ritrova a scrivere, su impulso della sua prof, di una partita di calcio tra istituti. Segue firmacopie.

Sabato 17 maggio, ore 10:30 – Alice Beatrice Pescarollo presenta ‘6957. Germogli sotto la neve’. Opera prima della giovane autrice diciottenne, viene messa su carta la storia d’amore impossibile tra un generale nazista e una deportata ebrea. Segue firmacopie. L’evento si ripeterà anche domenica 18 maggio, sempre alle ore 10:30.

Sabato 17 maggio, ore 16:30 – Valentina Clemente e Dario Ricci presentano ‘Touchdown mr President’. Da Washington a Trump: come i presidenti degli Stati Uniti d’America si sono posizionati nei confronti dello sport e come l’hanno utilizzato come strumento politico. Modera Giulia Zonca.

Domenica 18 maggio, ore 14:15 – Gek Galanda presenta ‘La mia storia a spicchi’ dialogando con Piero Guerrini e Paolo Moretti. Il libro racconta la lunga e prestigiosa carriera di uno dei più grandi cestisti della pallacanestro italiana. I proventi del libro vengono destinati alla fondazione Dynamo Camp.

Domenica 18 maggio, ore 15:00 – Alexa Pantanella, dialogando con Dajana Gioffré, presenta il libro ‘Eppur ci siamo. Narrative e rappresentazioni delle persone con disabilità’. Il libro analizza come e perché le persone con disabilità siano invisibili nei media, nella scuola e nel lavoro, indagando l’impatto dei linguaggi e delle narrazioni comuni sulla percezione sociale della disabilità.

“Un momento importante che consentirà a tutta la squadra Lab di continuare a dare il proprio contributo culturale alla diffusione dei valori dello sport. Con l’occasione, daremo anche inizio al percorso che porterà alla sesta edizione del Premio letterario Sportivo Invictus”, commenta l’editore Giovanni Di Giorgi.

Oltre alle presentazioni dei libri editi da Lab DFG, si segnala anche l’ evento clue moderato dal giornalista Federico Vergari – storico autore della casa editrice – con Gianluigi Buffon, Giovanni Giacobone, Davide Leonardi, Silvia Marrara, Matteo Marani, Giovanni Sacripante. Il tema dell’incontro è ‘Fare rete: la diplomazione sportiva in campo’ e si terrà alle ore 12:30 di giovedì 15 maggio presso lo spazio Maeci – V128.

Previsti presso lo stand incontri, firmacopie e laboratori di scrittura per tutti gli appassionati. Maggiori informazioni su www.labdfg.it e https://www.salonelibro.it/home