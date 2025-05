Il Manifesto di Ventotene al Salone del Libro di Torino

LATINA – Al Salone internazionale del Libro del Lingotto, a Torino, il 16 maggio al padiglione 2 ( ore 11) Mario Leone, direttore dell’Istituto Spinelli, con l’editore, Simone Tedeschi, dialogheranno su “Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, autori di Il Manifesto di Ventotene” (edizioni Epoké) . L’evento sarà moderato da Stefano Lovelli.

Al centro del dibattito ci sarà il volume curato dalle edizioni Epoké che ripropone il testo fondamentale del percorso di integrazione europea, un progetto per un’Europa libera e unita, meglio noto come Manifesto di Ventotene.

Il volume si apre con l’introduzione di Simone Tedeschi e due saggi introduttivi: “La “rivoluzione” federalista del Manifesto di Ventotene” di Mario Leone e “Un manifesto di ieri per l’Europa di domani” di Alberto Giordano. Il testo contiene anche due schede biografiche redazionali su Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi.

“A distanza di 80 anni dalla sua prima edizione, avvenuta nel 1944, (e di 83 anni dalla sua stesura) – afferma Tedeschi – il Manifesto ha ormai acquisito una seconda vita, diventando un vero e proprio classico del pensiero politico. In questa veste, l’opera di Spinelli e Rossi conserva una grande capacità di mettere a fuoco problemi di stringente attualità, di stimolare la riflessione filosofico-politica e di offrire spunti ancora originali per il discorso pubblico.”

“Una grande soddisfazione e un’emozione per me, poter parlare di Ventotene in un contesto culturale internazionale come il Salone del Libro di Torino”, sottolinea Mario Leone.